Początek tygodnia upłynie pod znakiem deszczowej i pochmurnej pogody. Jak informują synoptycy IMGW, duże zachmurzenie i spadek temperatury są efektem niżu przemieszczającego się ku centralnej Polsce. To właściwy moment na wyjęcie z szafy grubszego płaszcza.

Poniedziałek i wtorek będą pochmurne z opadami deszczu - zapowiadała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

W najbliższych dniach temperatura wahać się będzie między 12 a 16 st. C. Polacy powinni spodziewać się jednak dużego zachmurzenia i intensywnych opadów deszczu, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim i Ziemi Łódzkiej.

Pogoda na początek tygodnia. Deszczowo i pochmurno

Niż atmosferyczny z północnego zachodu Polski wywoła w poniedziałek i wtorek opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Najbardziej intensywnie padać będzie w pasie od Pomorza Wschodniego, przez Ziemię Kujawsko-Pomorską, po Ziemię Łódzką. W tych regionach prognozowana jest suma opadów od 10 do 15 mm.

W pozostałej części kraju opady wystąpią lokalnie, a na wschodzie Polski mogą pojawić się przejaśnienia.

Na Podhalu nadal panować będzie prawdziwie zimowa aura. Śnieg prószyć będzie m.in. w Karpatach i wysoko w Sudetach - tam możemy spodziewać się również opadów deszczu ze śniegiem. Z kolei w Tatrach pokrywa śnieżna przyrośnie do 5 cm.

Temperatura na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 10 do 13 st. C. Na wschodzie i nad morzem do 14 st. C, a w obszarach podgórskich Karpat do około 8 st. C.

Deszcz i silne porywy wiatru. Prognoza pogody na najbliższe dni

W nocy z poniedziałku na wtorek nadal towarzyszyć nam będą intensywne opady deszczu. Najwięcej padać będzie na południu i w centrum kraju, gdzie miejscami można spodziewać się nawet całkowitego zachmurzenia.

W Sudetach utrzymają się opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w Karpatach powyżej 1500 m n.p.m. - śniegu. W Tatrach pokrywa śnieżna przyrośnie o kolejne 10 cm.

We wtorek zachmurzenie pozostanie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie pojawią się także rozpogodzenia. Nadal występować będą przelotne opady deszczu, jednak już tylko miejscowo i głównie na południu.

Termometry wskażą od 11 st. C na południu do 16 st. C na zachodzie, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ze względu na niż kierunki wiatru pozostaną w całym kraju zmienne.

Wysoko w Karpatach, powyżej 1600 m n.p.m., spadnie śnieg. Również w Tatrach może spaść kolejne 8 cm śniegu.

