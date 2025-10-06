Pogoda na początek tygodnia. Deszczowo i pochmurnie

Polska
Pogoda na początek tygodnia. Deszczowo i pochmurnie
Pixabay
Pogoda IMGW na początek tygodnia. Deszczowo i pochmurno

Początek tygodnia upłynie pod znakiem deszczowej i pochmurnej pogody. Jak informują synoptycy IMGW, duże zachmurzenie i spadek temperatury są efektem niżu przemieszczającego się ku centralnej Polsce. To właściwy moment na wyjęcie z szafy grubszego płaszcza.

Poniedziałek i wtorek będą pochmurne z opadami deszczu - zapowiadała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

 

W najbliższych dniach temperatura wahać się będzie między 12 a 16 st. C. Polacy powinni spodziewać się jednak dużego zachmurzenia i intensywnych opadów deszczu, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim i Ziemi Łódzkiej.

Pogoda na początek tygodnia. Deszczowo i pochmurno

Niż atmosferyczny z północnego zachodu Polski wywoła w poniedziałek i wtorek opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Najbardziej intensywnie padać będzie w pasie od Pomorza Wschodniego, przez Ziemię Kujawsko-Pomorską, po Ziemię Łódzką. W tych regionach prognozowana jest suma opadów od 10 do 15 mm

 

W pozostałej części kraju opady wystąpią lokalnie, a na wschodzie Polski mogą pojawić się przejaśnienia. 

 

ZOBACZ: Ostatnie dni września pod znakiem deszczu. Prognoza pogody na przyszły tydzień

 

Na Podhalu nadal panować będzie prawdziwie zimowa aura. Śnieg prószyć będzie m.in. w Karpatach i wysoko w Sudetach - tam możemy spodziewać się również opadów deszczu ze śniegiem. Z kolei w Tatrach pokrywa śnieżna przyrośnie do 5 cm. 

 

Temperatura na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 10 do 13 st. C. Na wschodzie i nad morzem do 14 st. C, a w obszarach podgórskich Karpat do około 8 st. C.

Deszcz i silne porywy wiatru. Prognoza pogody na najbliższe dni

W nocy z poniedziałku na wtorek nadal towarzyszyć nam będą intensywne opady deszczu. Najwięcej padać będzie na południu i w centrum kraju, gdzie miejscami można spodziewać się nawet całkowitego zachmurzenia

 

W Sudetach utrzymają się opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w Karpatach powyżej 1500 m n.p.m. - śniegu. W Tatrach pokrywa śnieżna przyrośnie o kolejne 10 cm.

 

ZOBACZ: W słoweńskich Alpach zeszła lawina. Nie żyją trzy osoby

 

We wtorek zachmurzenie pozostanie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie pojawią się także rozpogodzenia. Nadal występować będą przelotne opady deszczu, jednak już tylko miejscowo i głównie na południu.

 

 

Termometry wskażą od 11 st. C na południu do 16 st. C na zachodzie, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ze względu na niż kierunki wiatru pozostaną w całym kraju zmienne.

 

Wysoko w Karpatach, powyżej 1600 m n.p.m., spadnie śnieg. Również w Tatrach może spaść kolejne 8 cm śniegu.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Czystki w PiS na Dolnym Śląsku. "Mogło dojść do złamania pewnych reguł"
Maria Kosiarz / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
DESZCZIMGWJESIEŃPOGODAPOLSKAPROGNOZA POGODY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 