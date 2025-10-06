Papież Leon XIV zezwolił głównemu organowi finansowemu Stolicy Apostolskiej na korzystanie z instytucji finansowych spoza Watykanu w swojej działalności inwestycyjnej, cofając instrukcję papieża Franciszka z 2022 r. - podała Catholic News Agency. Przez ostatnie trzy lata wszystkie środki znajdowały się w tzw. banku watykańskim.

Ojciec Święty wydał w poniedziałek instrukcje dotyczące działalności Stolicy Apostolskiej w zakresie inwestycji finansowych.

Zgodnie z postanowieniem polecił Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA) korzystanie z Instytutu Dzieł Religijnych (IOR), który znany jest jako bank watykański, chyba że kompetentne organy "uznają za bardziej efektywne lub wygodne korzystanie z pośredników finansowych mających siedzibę w innych krajach".

Papież przekazał, że przed podjęciem decyzji konsultował ją z ekspertami i odniósł się do zaleceń Rady ds. Gospodarki.

Leon XIV zmienił decyzję Franciszka. "Dynamika wzajemnej współpracy"

Swoją decyzją Leon XIV zmienił postanowienie swojego poprzednika Franciszka, który w sierpniu 2022 roku "nakazał Stolicy Apostolskiej i podmiotom powiązanym przeniesienie wszystkich aktywów finansowych z innych banków wyłącznie do IOR". Było to wynikiem kontrowersji związanych z inwestycjami Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

Catholic News Agency cytując reskrypt przekazała też, że "działalność inwestycyjna musi być również zgodna z polityką watykańskiej komisji nadzoru inwestycyjnego".

"Ta wspólna odpowiedzialność, która dotyczy również instytucji kurialnych odpowiedzialnych za działalność Stolicy Apostolskiej w zakresie inwestycji finansowych, wymaga konsolidacji istniejących przepisów oraz jasnego określenia ról i odpowiedzialności każdej instytucji tak, aby wszyscy mogli zbliżyć się w dynamice wzajemnej współpracy" - powiedział.

