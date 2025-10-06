"Nie jesteśmy niczyją przystawką". Jasna deklaracja z Polski 2050

- Nie jesteśmy niczyją przystawką, mamy swoją tożsamość - powiedziała w programie "Graffiti" Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister funduszy i polityki regionalnej komentowała także wyścig o fotel przewodniczącego Polski 2050, który wkrótce zostanie zwolniony przez Szymona Hołownię.

Szymon Hołownia - dotychczasowy lider Polski 2050 - zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję. Polityk zamierza zawalczyć o tekę Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ.

Grono jego następców w roli szefa partii koalicyjnej powiększa się, a Ryszard Petru stwierdził w piątkowym "Graffiti", że zdecydował się na start w wyborach na szefa Polski 2050, gdyż jego zdaniem potrzebny jest w rządzącej koalicji "głos, który wzmocniłby całą Polskę 2050".

"Nie jesteśmy niczyją przystawką". Deklaracja Pełczyńskiej-Nałęcz

Mówił też o tym, że Polska 2050 nie powinna dążyć do zwarcia z premierem. Jest to odczytywane jako zmiana kierunku partii, zmierzającej w stronę konfliktu i większego odróżnienia się od Platformy Obywatelskiej. Do tych słów odniosła się w poniedziałkowej rozmowie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

- To są dwie różne rzeczy. Konflikt niepotrzebny, na zasadzie "walczymy, żeby walczyć", jest w ogóle w polityce zbędny, a w koalicji absolutnie niepotrzebny. Czy Polska 2050 ma swoją własną tożsamość? Ma. Czy powinna tę tożsamość pokazywać? Powinna. Weszliśmy do koalicji i do parlamentu jako Polska 2050 - zadeklarowała polityk.

Zapewniła też, że partia nadal zamierza realizować swoje postulaty.

- Niektórym partiom się zarzuca, że są przystawkami. Nie, my nie jesteśmy niczyją przystawką, mamy swoją tożsamość. Ja nigdy nie byłam zwolenniczką jednej listy. Uważam że pluralizm po tej demokratycznej stronie jest bardzo potrzebny i taka formacja jak my jest potrzebna. Nie jako przystawka, tylko jako formacja, która zobowiązała się wobec wyborców i to zobowiązanie prowadzi przez swoją obecność w koalicji - dodała.

Podwyżka CIT dla banków. Dyskusja o "górach złota"

Marcin Fijołek zapytał podczas rozmowy o propozycję ministra finansów, związanej z czasowym podwyższeniem podatku CIT dla banków. Jednym z postulatów Polski 2050 było wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków banków. Marcin Fijołek spytał, czy ministerialna propozycja jest wystarczająca.

- To jest dokładnie jedna z tych rzeczy, które myśmy wnieśli do debaty publicznej, kiedy wszyscy jeszcze rok temu, kiedy ja z całą formacją zaczęłam podnosić, mówili: nie, absolutnie nie. Lobby bankowe ruszyło w różnych artykułach. Dziś jesteśmy w tym punkcie, gdzie minister finansów przedkłada ten projekt. On jest nieco inny od tego, który ja bym uważała za optymalny, ale rozumiem że jeszcze nie nadszedł czas, żeby tak supernowocześnie działać, czyli żeby dać podatek od nadmiarowych zysków, czyli ten zbierający samą śmietankę, to, gdzie ta marża odsetkowa jest po prostu zawyżona przez banki - tłumaczyła minister funduszy i polityki regionalnej.

Dodała też, że cele banków muszą być powiązane z rozwojem gospodarczym państwa.

- To wystarczająco dobre rozwiązanie, dlatego że motywuje banki do tego, żeby zamiast dawać kredyty niewielu bardzo wysoko oprocentowane, zrobić wreszcie kredyty dla wielu, ale oprocentowane niżej. To jest bardzo potrzebne dla naszego rozwoju. Mamy niedokredytowane przedsiębiorstwa, gospodarkę, a banki nie służą do tego, żeby po prostu siedzieć na górze złota, tylko do tego, żeby być mechanizmem rozwojowym dla wszystkich obywateli - stwierdziła.

Prowadzący "Graffiti" dopytywał, czy takie rozwiązanie rzeczywiście "zepchnie" banki ze wskazanej przez minister "góry złota".

- Zepchnie z tej góry złota, dlatego że powoduje, że banki muszą się postarać więcej, żeby zarobić, nawet w tej wersji ministra Domańskiego. Muszą zdynamizować i spowodować, żeby ich podejście do tego, jak w ogóle działają banki w Polsce, było bardziej innowacyjne - szersza oferta kredytowa, nastawione bardziej długoterminowo. Jak spojrzymy np. na Francję, jaka jest oferta kredytowa, no to jest coś zupełnie innego niż w Polsce i polskie banki naprawdę muszą zacząć myśleć innowacyjnie pod kątem tego, żeby wysilić się, żeby zarobić. Na dodatek, te środki, które dzisiaj wypływały w ogromnym stopniu w postaci dywidend za granicę, trafią na dobro wspólne do budżetu, na zdrowie, na bezpieczeństwo - zapewniła.

Pełczyńska-Nałęcz dodała także, że gdyby to zależało tylko od niej i od Polski 2050, to podatek od nadmiarowych zysków byłby lepszy, ale to zaproponowane przed Domańskiego jest "wystarczająco dobre".

