Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Gościem poniedziałkowego wydania programu "Graffiti" będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Wśród tematów m.in. wybory na przewodniczącego Polski 2050, a także szanse Szymona Hołowni na stanowisko w ONZ. Poczatek rozmowy o godz. 7:40 na antenie Polsatu, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Poprzednie wydania programu możesz obejrzeć tutaj.

 

WIDEO: "Można pałą i uchwałą". Prezydencki minister o działaniach szefa resortu sprawiedliwości
