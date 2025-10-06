Przedstawiciele Hamasu i Izraela mają rozpocząć w poniedziałek w egipskim Szarm el-Szejk negocjacje dotyczące zawieszenia broni. Rozmowy prowadzone mają być prowadzone przy udziale USA, Kataru i Egiptu. Mediacje oparte są na planie przygotowanym przez Donalda Trumpa.

We wtorek przypadnie druga rocznica najbrutalniejszego zamachu Hamasu na Izrael. Terroryści 7 października 2023 roku pozbawili życia ponad tysiąc osób, a ponad 251 wzięli jako zakładników. W odpowiedzi Izrael rozpoczął działania wojenne w Strefie Gazy, które kosztowały życie dziesiątki tysięcy Palestyńczyków.

Izraelska delegacja bez zaufanego człowieka Netanjahu

W poniedziałek w Egipcie mają rozpocząć się negocjacje między Hamasem i Izraelem. W mediacjach uczestniczyć będą także wysłannicy z Waszyngtonu, Dohy i Kairu. Rozmowy będą oparte na 20-punktowym planie prezydenta USA Donalda Trumpa, który przekazał, że pierwsza faza rozmów ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym tygodniu. Nie wiadomo dokładnie, co miał na myśli mówiąc o pierwszym etapie negocjacji.

Jak podaje CNN, izraelska delegacja na tym etapie rozmów ma się składać z przedstawicieli IDF (izraelskiej armii - red) oraz agencji wywiadowczych - Mossadu i Szin Betu. Ze strony rządu uczestniczyć mają doradca premiera ds. zagranicznych Ofir Falk oraz koordynator ds. zakładników Gal Hirsch.

Wbrew wcześniejszym doniesieniom zabraknie ministra ds. strategicznych Rona Dermera, który uważany jest za najbliższego współpracownika Netanjahu. Jego absencja - jak podaje CNN - wskazuje na to, że prace nad zawieszeniem borni są na bardzo wczesnym etapie i najpierw strony muszą ustalić szczegóły, które mają obejmować m.in. listę palestyńskich więźniów, którzy mają zostać uwolnieni, oraz linię wycofania izraelskich wojsk.

Na czele delegacji Hamasu ma stanąć Chail Al-Hajja, czyli główny negocjator tej organizacji, którego syn zginął w izraelskim ataku przeprowadzonym 9 września.

Rozmowa Donald Trump - Binjamin Netanjahu. "To zwycięstwo. przyjmij je!"

Hamas częściowo zaakceptował plan Trump w piątek. Amerykański prezydent wziął tę informację za dobra monetę i szansę na doprowadzenie do przerwania rozlewu krwi w Strefie Gazy. Inne zadanie na ten temat ma Netanjahu. Jak podał portal Axios, obaj przywódcy mieli przeprowadzić napiętą rozmowę telefoniczną.

"Netanjahu powiedział Trumpowi, że nie ma się z czego cieszyć i że odpowiedź Hamasu 'nic nie znaczy'" - napisał w niedzielę Axios na podstawie dwóch źródeł zaznajomionych z rozmową.

Według serwisu prezydent USA miał odpowiedzieć Netanjahu: - Czemu ty zawsze musisz być tak cholernie negatywny? To zwycięstwo. przyjmij je!

Trump miał być zaskoczony chłodną reakcją Netanjahu i dlatego zareagował "tak ostro".

Według źródeł Axios przywódcom udało się jednak dojść do porozumienia, mimo "twardej i stanowczej" dyskusji.

Plan pokojowy Trumpa. Hamas częściowo zaakceptował propozycję

Hamas poinformował w piątek wieczorem, że zaakceptował niektóre zapisy 20-punktowego planu pokojowego dla Strefy Gazy przygotowanego przez Trumpa, ale pozostałe wymagają dalszych negocjacji. Premier Izraela już wcześniej zgodził się na pełną propozycję.

Jak informowały media izraelskie, Netanjahu w pierwszej chwili uznał odpowiedź Hamasu za faktyczne odrzucenie propozycji Trumpa.

Amerykański przywódca bał się z kolei, że Hamas odrzuci całość oferty, dlatego jej częściową akceptację uznał za sukces - skomentował Axios.

Przez weekend Trump udzielił kolejnych wypowiedzi, w których przedstawiał swój plan jako szansę dla wszystkich stron, wzywał Izrael do zaprzestania bombardowania Strefy Gazy i groził Hamasowi konsekwencjami, jeżeli odrzuci porozumienie.

Egipt. Rozmowy Hamas - Izrael w Szarm el-Szejk

W poniedziałek w egipskim Szarm el-Szejk mają się rozpocząć rozmowy dotyczące realizacji planu. W negocjacjach między Izraelem a Hamasem pośredniczą USA, Egipt i Katar.

Według amerykańskich mediów to nie pierwsza sytuacja w ostatnich tygodniach, gdy Trump w prywatnych rozmowach okazał zniecierpliwienie postawą Netanjahu.

W niedzielę amerykański prezydent umieścił w swoich mediach społecznościowych bez żadnego komentarza odnośnik do artykułu "New York Timesa". Amerykańscy dziennikarze opisali w nim za źródłami, że najnowsza propozycja pokojowa Trumpa i naciski na Izrael, by ją przyjął, są bezpośrednim efektem gniewu prezydenta oraz jego otoczenia na Netanjahu po tym, gdy Izrael zaatakował Katar.

Na początku września izraelskie lotnictwo uderzyło w stolicę tego państwa, Dohę, by zabić przywódców Hamasu. Ten cel się nie powiódł, ale atak wzbudził stanowczą krytykę Kataru, bliskiego sojusznika USA. Według Białego Domu Trump dowiedział się o ataku już podczas jego trwania.

Według dziennika "Wall Street Jorunal" Trump mówił po ataku, że Netanjahu sobie z nim "pogrywa", ale nie przełożyło się to na publiczną krytykę izraelskiego premiera.

