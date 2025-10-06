Lampart wywołał panikę w hotelu w Indonezji. W poniedziałek rano został zauważony, gdy chodził przy pokojach gości na drugim piętrze ośrodka. - Użyliśmy środka uspokajającego i około godz. 10 lampart został usunięty z kurortu - powiedział agencji AFP Agus Arianto, szef agencji ochrony przyrody w Zachodniej Jawie. Poinformowano również, że dzikie zwierzę odzyskuje przytomność.

W poniedziałkowy poranek lampart wkradł się do kompleksu hotelowego w Bandungu, stolicy prowincji Jawa Zachodnia, najbardziej zaludnionej prowincji Indonezji.

Indonezja. Lampart chodził po drugim piętrze hotelu

Wielki kot został zauważony przed pokojem gościnnym na drugim piętrze hotelu. Kierownictwo powiadomiło straż pożarną, która następnie skontaktowała się z lokalną agencją ochrony przyrody w sprawie tego zdarzenia.

- Użyliśmy środka uspokajającego i około godz. 10 lampart został usunięty z kurortu - powiedział agencji AFP Agus Arianto, szef agencji ochrony przyrody w Zachodniej Jawie.

Pod koniec sierpnia zgłoszono ucieczkę lamparta z zoo położonego zaledwie pięć kilometrów od hotelu. Agus powiedział, że ustalenie, czy zwierzę schwytane w poniedziałek to ten sam lampart, zajmie trochę czasu.

- Obecnie lampart powoli odzyskuje przytomność. Zaczął warczeć - powiedział Agus, dodając, że zwierzę zostanie przewiezione do ośrodka ochrony przyrody w celu obserwacji.

Dzikie zwierzę wywołało panikę. Lampart schwytany w hotelu

W ostatnich latach w Indonezji miały miejsce inne incydenty związane z ucieczką zwierząt z ogrodów zoologicznych. W 2021 roku dwa tygrysy bengalskie uciekły z ogrodu zoologicznego w Singkawang w Zachodnim Kalimantanie po tym, jak kilkudniowe ulewne deszcze spowodowały powstanie dziury w pobliżu ich zagrody.

W pobliżu klatki tygrysów znaleziono martwego 47-letniego opiekuna zoo i kilka zwierząt. Jeden z tygrysów został zastrzelony, a drugi schwytany żywcem.

Indonezyjskie ogrody zoologiczne od dawna są przedmiotem krytyki, a niektóre z nich oskarżane są o okrucieństwo wobec zwierząt i niedostateczne standardy bezpieczeństwa.

