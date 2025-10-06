Pilot lądujący na lotnisku w Oslo dostrzegł kilka dronów.

Pilot samolotu, który lądował na lotnisku w Oslo, poinformował lokalną policję o zaobserwowaniu w okolicy kilku dronów. Zgłoszenie doprowadziło do opóźnień rejsów w porcie stolicy Norwegii. Służby wszczęły dochodzenie.