Uratowano już co najmniej 350 osób, które utknęły po tybetańskiej stronie Mount Everest, w związku z burzą śnieżną - poinformowały państwowe media w Chinach. Udało się też nawiązać kontakt z pozostałymi 200 turystami, którzy wciąż czekają na pomoc.

Służbom ratunkowym udało się sprowadzić w bezpieczne miejsce część turystów, którzy utknęli w obozowiskach na wysokości 4900 metrów po gwałtownej burzy śnieżnej po tybetańskiej stronie szczytu Mount Everest.

Zostali oni sprowadzeni do najbliższej miejscowości Qudang – podała telewizja CCTV. Jak wskazano, ich stan "jest dobry".

Dramat na Mount Everest. Chińskie media: 350 turystów uratowanych

Według władz powiatu Tingri, "nawiązano kontakt z pozostałymi ponad 200 turystami, którzy będą stopniowo sprowadzani do punktu zbiórki" przez służby ratunkowe.

Dokładna liczba uwięzionych przez zawieje turystów nie jest znana. Wcześniej media informowały, że mogło się tam znajdować nawet tysiąc osób.

ZOBACZ: Setki osób w akcji na Mount Everest. Ratują uwięzionych przez śnieżycę

Załamanie pogody nastąpiło w nocy z 3 na 4 października, blokując drogi i niszcząc część namiotów w dolinie Gama. Obecnie, do środy, w Chinach trwa tzw. złoty tydzień – ośmiodniowy okres wolny od pracy w związku z obchodzonym 1 października świętem narodowym, kiedy miliony Chińczyków podróżuje.

Z powodu zalegającego śniegu i lodu oraz niskiej widoczności, władze tymczasowo zamknęły dostęp do popularnych atrakcji, w tym bazy pod Mount Everestem i doliny Gama.

Burze śnieżne, powodzie błyskawiczne. Niepokojące zjawiska pogodowe w Azji Południowej

Burze śnieżne nie stanowią jedynego trudnego zjawiska pogodowego, z jakim służby musiały mierzyć się w miniony weekend. Tuż za granicą Nepalu ulewne deszcze doprowadziły do osunięcia się ziemi i wystąpienia powodzi błyskawicznych. Od piątku zablokowana jest tam część dróg. Ponadto według szacunków zginęło co najmniej 47 osób - podaje Reuters.

ZOBACZ: Zaskoczenie na lotnisku. 13-latek przetrwał rejs w komorze podwozia

"Również w Indiach odnotowano do tej pory prawie 20 zgonów - 17 potwierdzonych przez rząd - w Dardżyling, popularnym kurorcie górskim w stanie Bengal Zachodni" - informuje z kolei "Hindustan Times".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Kopenhaga w przededniu szczytu UE. Tematem przewodnim bezpieczeństwo nad Bałtykiem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ps / PAP / polsatnews.pl