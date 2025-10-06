Bank Narodowy Danii zaktualizował zalecenia dotyczące płatności, kładąc nacisk na większą odporność systemu w sytuacjach awaryjnych. Obywatele i przedsiębiorcy mają być przygotowani na czasowe przerwy w działaniu usług cyfrowych, m.in. poprzez korzystanie z różnych form płatności, w tym gotówki oraz rozwiązań offline. Do końca roku ma być to możliwe w aptekach oraz supermarketach w całym kraju.

Bank Narodowy Danii opublikował zaktualizowane zalecenia dla obywateli i przedsiębiorstw, których celem jest zwiększenie odporności kraju na przerwy w działaniu cyfrowych rozwiązań płatniczych.

Jak podkreślono, infrastruktura płatnicza w Danii należy do najbezpieczniejszych i najbardziej wydajnych w Europie, jednak nawet w tak stabilnym systemie mogą wystąpić sytuacje, w których płatności nie działają jak zwykle.

Zalecenia dla Duńczyków. Powinni mieć przy sobie gotówkę

Zalecenia banku centralnego koncentrują się na dywersyfikacji metod płatności, tak aby zarówno konsumenci, jak i firmy byli przygotowani na ewentualne awarie systemów online.

Władze zalecają, by gospodarstwa domowe dysponowały co najmniej dwiema fizycznymi kartami płatniczymi różnych marek, wybierając spośród najpopularniejszych w kraju - Dankort, Visa i Mastercard.

Obywatele powinni mieć także przy sobie gotówkę - sugerowana kwota to 250 koron duńskich na osobę (ok. 145 złotych), najlepiej w małych nominałach i monetach - na wypadek problemów z wydawaniem reszty.

Rekomendowane jest również korzystanie z mobilnych rozwiązań opartych na przelewach na konto, takich jak MobilePay czy bankowość mobilna.

Dania zabezpiecza się przed kryzysem. Sklepy mają działać również offline

Z kolei firmy powinny być przygotowane do przyjmowania płatności kartą również w trybie offline oraz umożliwiać realizację transakcji poprzez przelewy na konto. Zgodnie z zapowiedziami Banku Narodowego Danii, do końca 2025 roku taki wymóg obejmie wszystkie apteki oraz sieci supermarketów.

Sklepy mają też umożliwiać klientom płacenie na różne sposoby - zarówno kartą, jak i gotówką - oraz by posiadały konkretne plany awaryjne i odpowiednio przeszkolony personel.

Aktualizacja zaleceń jest reakcją na lipcową awarię systemu Nets, jednego z głównych dostawców rozwiązań cyfrowych dla duńskich sklepów. W jej wyniku przez trzy godziny większość mieszkańców kraju nie mogła płacić kartami ani dokonywać zakupów online.

Władze wzięły również pod uwagę doświadczenia z kwietniowego blackoutu w Hiszpanii i Portugalii, który sparaliżował tamtejsze systemy na dużą skalę.

Na działania prewencyjne zdecydował się również sektor handlowy. We wrześniu koncern Salling Group, właściciel sieci Netto, Bika i Fotex, ogłosił modernizację 50 sklepów tak, by mogły działać bez zasilania przez co najmniej dwa dni. Obejmuje to instalację alternatywnych źródeł energii oraz tworzenie magazynów z produktami pierwszej potrzeby.

