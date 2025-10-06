"Cichy zabójca" zbiera żniwo. Tragedia w domu w Puławach

W jednym z domów w Puławach (woj. lubelskie) odnaleziono ciała trzech osób - mężczyzny i dwóch kobiet. Straż pożarna poinformowała, że doszło do tragicznego zatrucia tlenkiem węgla. "Tlenek węgla jest tak niebezpieczny, ponieważ to bezbarwny, bezwonny i niewykrywalny ludzkimi zmysłami gaz" - informują służby, apelując o montaż czujników wykrywających nieprawidłowości.

W poniedziałek około godziny 10:40 w jednym z domów jednorodzinnych przy ul. 4. Pułku Piechoty Wojska Polskiego w Puławach odnaleziono ciała trzech osób - mężczyzny i dwóch kobiet - poinformowała lokalna policja.

Służby zaalarmował mieszkający obok mężczyzna, zaniepokojony nieobecnością sąsiadów.

Zatrucie tlenkiem węgla. Nie żyją trzy osoby

Po wejściu do budynku policjanci od razu wyczuli silną woń gazu. Podczas przeszukania budynku dokonano tragicznego odkrycia.

- W pomieszczeniu kuchennym na łóżku leżał nieprzytomny mężczyzna, w pokoju obok, na łóżku dwie kobiety, również nieprzytomne, bez oznak życia - przekazała nadkom. Ewa Rejn-Kozak z KPP w Puławach.

Funkcjonariusze natychmiast wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, straż pożarną i drugi patrol policji.

ZOBACZ: Tragedia podczas Wigilii. Rodzina zatruła się czadem, dzieci nie żyją



Niestety, okazało się, że wszystkie osoby znalezione w budynku nie żyją. To 34-letni mężczyzna i 36-letnia kobieta ze Świdnika oraz 34-letnia kobieta z Radomia. W mieszkaniu zostały także znalezione dwa martwe psy.

Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Straż pożarna poinformowała, że doszło do tragicznego zatrucia tlenkiem węgla. Jednocześnie strażacy zaapelowali o montaż czujek.

"Przypominamy o potrzebie stosowania czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach oraz domach. Najbardziej tragiczne pożary występują w nocy, kiedy mieszkańcy śpią. Urządzenia te zaalarmują mieszkańców w przypadku wystąpienia zagrożenia. Czujki ratują życie!" - podkreślono.

Służby przypominają, że tlenek węgla jest tak niebezpieczny, ponieważ to bezbarwny, bezwonny i niewykrywalny ludzkimi zmysłami gaz. Wydziela się m.in. podczas niepełnego spalania paliw, gdy jest ograniczony dostęp do powietrza.

Bardzo łatwo wchłania się przez drogi oddechowe i łączy z hemoglobiną we krwi, co może prowadzić do zatrucia. Czujka pozwala na stały monitoring obecności niebezpiecznego gaz.

Objawy zatrucia czadem

Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są od stężenia tlenku węgla we wdychanym powietrzu oraz od stężenia karboksyhemoglobiny we krwi. Do najważniejszych objawów, które mogą mieć różne natężenie, należą:

ból głowy

zaburzenia koncentracji

zawroty głowy

osłabienie

wymioty

konwulsje, drgawki

utrata przytomności

śpiączka

zaburzenia tętna

zwolniony oddech.

Kiedy dochodzi do zatruć tlenkiem węgla?

Zagrożenie zatruciami tlenkiem węgla nasila się w okresie jesienno-zimowym, gdy następuje sezon ogrzewania mieszkań i innych pomieszczeń. Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są:

wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze,

niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych,

niesprawne przewody kominowe w budynków,

niedrożna wentylacja pomieszczeń,

pożary

Poza montażem czujki dymu przed zatruciem czadem można się uchronić sprawdzając regularnie szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Przydatne będzie również systematycznie sprawdzanie ciągu powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej - jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do kratki.

Absolutnie nie wolno zaklejać i zasłaniać kratek wentylacyjnych. Aby zapobiec tragedii należy także - w przypadku pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania - często wietrzyć pomieszczenie.

Jeśli zaobserwujemy objawy takie jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, a istnieją przesłanki, że mogą być one wynikiem zatrucia czadem, należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i najlepiej je opuścić, a także skonsultować się z lekarzem.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni