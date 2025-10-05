"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj na żywo od 9:55
Polska Marcin Boniecki / mjo / polsatnews.pl / Polsat News
Jak co niedzielę, Bogdan Rymanowski zaprasza gości do programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja programu od godz. 9:55 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Gośćmi niedzielnego wydania programu będą:
- Krzysztof Bosak (Konfederacja)
- Piotr Zgorzelski (PSL)
- Radosław Fogiel (PiS)
- Michał Szczerba (KO)
- Wojciech Konieczny (Klub Parlamentarny Nowej Lewicy)
- Błażej Poboży (Doradca Prezydenta RP)
Wcześniejsze odcinki programu dostępne są TUTAJ.
