"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj na żywo od 9:55

Jak co niedzielę, Bogdan Rymanowski zaprasza gości do programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja programu od godz. 9:55 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Gośćmi niedzielnego wydania programu będą:

  • Krzysztof Bosak (Konfederacja)
  • Piotr Zgorzelski (PSL)
  • Radosław Fogiel (PiS)
  • Michał Szczerba (KO)
  • Wojciech Konieczny (Klub Parlamentarny Nowej Lewicy)
  • Błażej Poboży (Doradca Prezydenta RP)

