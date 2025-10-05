Śmiertelna zabawa w metrze. Nie żyją dwie nastolatki

Dwie mieszkanki Nowego Jorku zorganizowały w metrze tzw. "subway surfing". To internetowy trend polegający na jeździe na dachu wagonów miejskiej kolejki. Niebezpieczna zabawa okazała się mieć dla nich tragiczne skutki. Obie nastolatki nie przeżyły.

W sobotę rano nowojorscy policjanci odnaleźli na dachu wagonu metra ciała dwóch nastolatek. Jak informują lokalne służby, dziewczynki najprawdopodobniej wzięły udział w popularnym internetowym trendzie "subway surfing", który w minionych latach odebrał życie już kilkunastu osobom.

Ciała dziewczynek odkryto w sobotę około 3 rano czasu lokalnego.

Śmiertelna zabawa w metrze. Nie żyją dwie osoby

Policja poinformowała, że ​​zareagowała na zgłoszenie pod numer alarmowy 911 na przystanku Marcy Avenue w Brooklynie tuż po godzinie 3 nad ranem i znalazła dwie nieprzytomne, niereagujące nastolatki. Ich śmierć stwierdzono na miejscu.

Demetrius Crichlow, prezes nowojorskiego przedsiębiorstwa transportu zbiorowego NYC Transit, nazwał śmiertelny wypadek tragedią i podkreślił, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z podążaniem za internetowymi trendami.

- To rozdzierające serce, że dwie młode dziewczyny odeszły, bo z jakiegoś powodu wydawało im się, że jazda na zewnątrz wagonu metra to dobra zabawa - powiedział Crichlow w oświadczeniu.

- Rodzice, nauczyciele i przyjaciele muszą jasno powiedzieć bliskim: wchodzenie na dach wagonu metra to nie "surfing"– to samobójstwo - przekonywał prezes NYC Transit.

"Subway surfing". Niebezpieczny trend odbiera życie nastolatkom

Jak podaje agencja Associated Press, w latach 2023-2024 roku z powodu "subway surfingu" zginęło w Nowym Jorku co najmniej 11 osób. Każdego roku nowojorscy policjanci aresztują setki mieszkańców próbujących sfilmować swoją niebezpieczną jazdę na wagonach metra.

W samym 2024 zatrzymano w ten sposób 229 osób. Najmłodszy "surfer" miał zaledwie 9 lat.

Zarząd Transportu Miejskiego (MTA) w Nowym Jorku pozostaje w ścisłej współpracy z gigantami społecznościowymi, takimi jak TikTok czy Instagram, w celu usunięcia filmów zachęcających młodzież do niebezpiecznych aktywności w metrze.

Jak czytamy w komunikacie prasowym MTA, do czerwca 2025 roku usunięto w ten sposób ponad 1800 szkodliwych materiałów.

