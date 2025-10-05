Rosyjski atak na Lwów. Spłoną towar polskiej firmy

Rosyjski atak na Lwów. Spłoną towar polskiej firmy
Andrij Sadowy
Skutki rosyjskiego ataku na Lwów

"W spalonych po rosyjskich atakach rakietowych magazynach we Lwowie znajdowała się odzież polskiej firmy LPP" - poinformował na platformie X profil Autentic World Updates. Ubrania znajdowały się w magazynach usytuowanych w parku przemysłowym Sparrow.

W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła kolejny atak rakietowy na ukraińskie miasta. Jednym z miejsc, które ucierpiało było miasto Lwów, gdzie pociski i drony trafiły w kilka budynków.

 

W rozmowie z Polsat News mer miasta Andrij Sadowy przedstawił tragiczny bilans.

 

- To był największy atak na Lwów, jeżeli policzyć liczbę dronów i rakiet. Pięć godzin trwał ten atak. Budynki cywilne, przedszkole, szkoła. No i wielki park przemysłowy, industrialny też był atakowany i jest całkowicie zniszczony - przekazał.

 

ZOBACZ: Eksplozje i wybuchy we Lwowie. Rosja ponownie zaatakowała z powietrza

 

W mediach społecznościowych Sadowy udostępnił zdjęcie płonącego budynku wspomnianego parku przemysłowego Sparrow.

Wojna na Ukrainie. Ucierpiały magazyny z ubraniami polskiej firmy

Chwilę po godzinie 10 na kanale Autentic World Updates na platformie X pojawił się wpis dotyczący pożaru magazynów.

 

"W spalonych po rosyjskich atakach rakietowych magazynach we Lwowie znajdowała się odzież polskiej firmy LPP (marki odzieżowe Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito). W magazynach znajdowało się również dużo tytoniu, papierosów i urządzeń elektronicznych" - napisano.

 

Redakcja money.pl skontaktowała się z przedstawicielką firmy Moniką Wszeborowską. PR manager LPP przekazała, że zniszczeniu uległy magazyny należące do partnera logistycznego przedsiębiorstwa.

 

ZOBACZ: Rosyjska ofensywa zwalnia. Niepokojące dane dla Kremla

 

- Na ten moment nie znamy skali zniszczeń. (…) Od początku wojny nasza obsługa logistyczna rynku ukraińskiego została przez nas zdywersyfikowana w celu zabezpieczenia podobnych sytuacji w przyszłości. Dlatego, mimo nocnych ataków nasze zasoby potrzebne do zabezpieczenia zatowarowania sklepów we Lwowie są niezagrożone - stwierdziła.

 

Zniszczony w rosyjskim ostrzale Park Sparrow położony jest na działce o powierzchni 19 hektarów w zachodniej części Lwowa, w pobliżu europejskiej trasy E40, która zapewnia dobre połączenie z Polską, Węgrami i Słowacją.

 

