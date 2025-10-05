Rosyjski atak na Lwów. Spłoną towar polskiej firmy

"W spalonych po rosyjskich atakach rakietowych magazynach we Lwowie znajdowała się odzież polskiej firmy LPP" - poinformował na platformie X profil Autentic World Updates. Ubrania znajdowały się w magazynach usytuowanych w parku przemysłowym Sparrow.

W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła kolejny atak rakietowy na ukraińskie miasta. Jednym z miejsc, które ucierpiało było miasto Lwów, gdzie pociski i drony trafiły w kilka budynków.

W rozmowie z Polsat News mer miasta Andrij Sadowy przedstawił tragiczny bilans.

- To był największy atak na Lwów, jeżeli policzyć liczbę dronów i rakiet. Pięć godzin trwał ten atak. Budynki cywilne, przedszkole, szkoła. No i wielki park przemysłowy, industrialny też był atakowany i jest całkowicie zniszczony - przekazał.

W mediach społecznościowych Sadowy udostępnił zdjęcie płonącego budynku wspomnianego parku przemysłowego Sparrow.

Wojna na Ukrainie. Ucierpiały magazyny z ubraniami polskiej firmy

Chwilę po godzinie 10 na kanale Autentic World Updates na platformie X pojawił się wpis dotyczący pożaru magazynów.

"W spalonych po rosyjskich atakach rakietowych magazynach we Lwowie znajdowała się odzież polskiej firmy LPP (marki odzieżowe Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito). W magazynach znajdowało się również dużo tytoniu, papierosów i urządzeń elektronicznych" - napisano.

Redakcja money.pl skontaktowała się z przedstawicielką firmy Moniką Wszeborowską. PR manager LPP przekazała, że zniszczeniu uległy magazyny należące do partnera logistycznego przedsiębiorstwa.

- Na ten moment nie znamy skali zniszczeń. (…) Od początku wojny nasza obsługa logistyczna rynku ukraińskiego została przez nas zdywersyfikowana w celu zabezpieczenia podobnych sytuacji w przyszłości. Dlatego, mimo nocnych ataków nasze zasoby potrzebne do zabezpieczenia zatowarowania sklepów we Lwowie są niezagrożone - stwierdziła.

Zniszczony w rosyjskim ostrzale Park Sparrow położony jest na działce o powierzchni 19 hektarów w zachodniej części Lwowa, w pobliżu europejskiej trasy E40, która zapewnia dobre połączenie z Polską, Węgrami i Słowacją.

