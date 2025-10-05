Polacy zatrzymani w Izraelu po zajęciu flotylli z pomocą humanitarną do Strefy Gazy zakończyli widzenie z polskim konsulem - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dodał, że mimo odmowy dobrowolnego wyjazdu, niedługo powinni wrócić do kraju.

"Konsul RP właśnie zakończył widzenie z naszymi obywatelami zatrzymanymi w Izraelu" - podał w komunikacie na platformie X wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.

Jak podkreślił, "mimo że odmówili dobrowolnego wyjazdu, powinni w najbliższych dniach wrócić na łono ojczyzny". Zaapelował ponadto, by stosować się do ostrzeżeń ministerstwa, w tym także tych o ryzyku związanym z podróżami do krajów objętych konfliktami zbrojnymi.

ZOBACZ: Spór o posła Sterczewskiego. "Pajacowanie" vs. "akt bohaterstwa"

Informacje podał także rzecznik MSZ. "Nasz konsul w Izraelu zakończył kolejne spotkanie z trójką obywateli Polski zatrzymanych na GSF. Wszyscy są w dobrej formie. Działamy dalej, by jak najszybciej mogli wrócić do domu" - napisał na X.

Polacy odmówili dobrowolnego powrotu. Jedna z uczestniczek rozpoczęła strajk

Wcześniej - w piątek - w komunikacie MSZ podkreślano, że polscy obywatele są bezpieczni, a konsul - w granicach prawa i realiów działań wojennych - udzieli im pomocy. Z kolei polski oddział Global Movement to Gaza informował, że zatrzymana przez izraelskie służby Nina Ptak prowadzi strajk głodowy.

Organizacja podkreślała też, że Polacy odmówili podpisania decyzji o deportacji, ponieważ ta "zaświadczałyby, że znaleźli się w syjonistycznym państwie nielegalnie".

"Polscy uczestnicy humanitarnej misji do Gazy - w tym przedstawicielka polsko-palestyńskiej inicjatywy 'KAKTUS' i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak - przebywają w izraelskim więzieniu Ktzi’ot na pustyni Nakab" - informuje GMZ Poland.

Flotylla zajęta przez Izrael. Polacy pod opieką konsulatu

W nocy z środy na czwartek Izrael zajął 41 łodzi Globalnej Flotylli Sumud, dokonując zatrzymania ponad 470 jej uczestników. Uniemożliwiono tym samym dostarczenie środków pomocy humanitarnej mieszkańcom Strefy Gazy, gdzie trwa ofensywa izraelskiej armii.

ZOBACZ: "Trump może to zakończyć, Europa jest za słaba". Byli premierzy o sytuacji w Strefie Gazy

Wśród uczestników flotylli znajdują się m.in. poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia Ewa Jasiewicz oraz prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni