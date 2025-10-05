Już w najbliższą niedzielę o godzinie 11:00, tuż po "Śniadaniu Rymanowskiego", widzowie Polsat News zobaczą kolejny odcinek programu "Polityczny WF z gościem". Tym razem rozmówcą Piotra Witwickiego i Marcina Fijołka będzie Adrian Zandberg, współprzewodniczący Partii Razem.

Polityk otwarcie przyznaje, że celem jego formacji jest uzyskanie realnego wpływu na parlamentarną większość po wyborach w 2027 roku. W trakcie rozmowy prowadzący zapytają, jak Partia Razem zamierza ten cel osiągnąć i czy możliwy jest powrót do współpracy z Nową Lewicą. Nie zabraknie także pytań o ewentualne wejście do rządu tworzonego przez Donalda Tuska lub Jarosława Kaczyńskiego.

Adrian Zandberg przedstawi propozycje swojej partii dotyczące uzdrowienia polskiej nauki, obronności oraz kwestii przyjęcia euro w Polsce. W programie pojawią się również wątki związane z bankami, rynkiem mieszkaniowym i działalnością Rafała Brzoski. Polityk będzie musiał odnieść się także do nieoczekiwanego porównania z Januszem Korwin-Mikkem oraz wyjaśnić, jak zmieniły się jego poglądy po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku.

"Polityczny WF z gościem" – w każdą niedzielę o 11:00 w Polsat News.

