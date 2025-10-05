Alerty dla województwa zachodnio-pomorskiego. IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia przed sztormem dla części zachodniej i środkowej strefy brzegowej Bałtyku.

Ostrzeżenie II stopnia wydano dla części zachodniej i środkowej strefy brzegowej przed sztormem - informuje Regionalne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie. Synoptycy prognozują wiatr z kierunku południowo-zachodniego od 6 do 7, a w porywach do 8 w skali Beauforta. Alert potrwa wstępnie do niedzieli do godz. 19.

Z kolei Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzega przed silnym wiatrem we wschodniej strefie brzegowej. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych lub południowo-zachodnich od 4 do 6, w porywach do 7 w skali Beauforta.

Zagrożenie pogodowe nad Bałtykiem. Sztorm i silny wiatr

Według informacji podanych przez Bałtyk IMGW, ostrzeżenie przed silnym sztormem obowiązuje na obszarze Bałtyku Zachodniego, Południowego, Południowo-Wschodniego i Północnego.

Dodatkowo IMGW wydał alert I stopnia przed silnym wiatrem dla północnych regionów woj. zachodnio-pomorskiego. Prognozowany jest wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenie będzie obowiązywało w poniedziałek od godz. 3 do godz. 11.

ZOBACZ: Sztorm Amy we Francji. Dwie osoby nie żyją

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 85 proc. Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Sztorm w Zatoce Gdańskiej. Woda wywróciła łodzie

Niedziela i poniedziałek to kolejne dni sztormowe nad Bałtykiem. W sobotę informowaliśmy o akcji ratunkowej prowadzonej w Zatoce Gdańskiej, gdzie w wyniku sztormu zostały wywrócone łodzie.

Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska informował na antenie Polsat News, że w zagrożeniu były cztery jachty.

ZOBACZ: Sztorm na Bałtyku. Przewrócone łodzie, trwa akcja ratunkowa

IMGW wydało wówczas ostrzeżenia II stopnia przed silnym sztormem na Morzu Bałtyckim i całym pasie wybrzeża. Ratownicy morscy apelowali, by łodzie pozostały w portach i marinach.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni