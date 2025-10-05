O krok od rozpadu NATO? Były szef Sojuszu o wściekłości Trumpa

"Wszyscy rozumieli, że wszystko jest na krawędzi załamania - cały szczyt, wszystkie deklaracje porozumienia" - w taki sposób Jens Stoltenberg wspomina szczyt NATO z 2018 roku. Były szef Sojuszu ujawnił, że w trakcie wydarzenia Donald Trump był wściekły na pozostałe kraje członkowskie i groził opuszczeniem Paktu Północnoatlantyckiego.

Kulisy szczytu NATO z 2018 roku Jens Stoltenberg opisał w książce "Under My Watch", której fragment opublikowany został przez Guardian. W przytoczonym tekście były szef NATO ujawnił, że prezydent USA był oburzony niespełnianiem warunków finansowania Sojuszu przez kraje członkowskie.

Donald Trump w trakcie rozmów maił zauważyć, że USA pokrywają 80-90 procent wszystkich wydatków NATO. Następnie amerykański przywódca ostrzegł, że może znacząco ograniczyć finansowanie i płacić "tyle samo, co Niemcy".

NATO. Były szef Sojuszu o kulisach rozmów z Trumpem

"Teraz wszystko się rozpadnie, pomyślałem. Rozejrzałem się po sali. Twarze wszystkich przywódców były poważne. Wszyscy rozumieli, że wszystko jest na krawędzi załamania - cały szczyt, wszystkie deklaracje porozumienia" - wspomina Stoltenberg.

ZOBACZ: Były szef NATO ujawnia: Trump chciał wyrzucić kilka państw z Sojuszu

Były szef NATO przyznał, że w trakcie spotkania był przekonany, że opuszczenie Sojuszu przez Stany Zjednoczone będzie oznaczało jego koniec.

"Gdyby amerykański prezydent powiedział, że nie chce już chronić innych sojuszników i opuścił szczyt NATO na znak protestu, traktat NATO i jego gwarancje bezpieczeństwa byłyby bezwartościowe. Myślałem, że być może właśnie na tym spotkaniu NATO się rozpadnie" - podkreślił.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni