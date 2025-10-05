Dwie osoby zginęły w pożarze, który wybuchł w nocy z soboty na niedzielę w jednym z budynków w Katowicach. Pozostałym udało się bezpiecznie ewakuować. Miejscowe służby wciąż badają okoliczności zdarzenia. To nie jedyny pożar, do którego doszło minionej nocy w województwie śląskim.

Jak przekazało w porannym raporcie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), informację o pożarze jednego z lokali w pięciokondygnacyjnym budynku przy ul. Opolskiej służby otrzymały kilkadziesiąt minut po północy.

"Łącznie z budynku ewakuowało się 8 osób. Po ugaszeniu pożaru, w trakcie przeszukiwania budynku, w jednym z pomieszczeń ujawniono zwłoki 2 osób (prawdopodobnie osoby bezdomne)” - poinformowało WCZK.

Pożar w budynku w Katowicach. Służby do rana gasiły ogień

Do pożaru doszło na parterze, a silne zadymienie szybko przedostało się na klatkę schodową. W pomieszczeniu, w którym pojawił się ogień zalegały duże ilości nagromadzonych śmieci.

Identyfikacja ofiar pożaru była niemożliwa ze względu na stan zwłok. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną szczegółowe badania. Policja nadal wyjaśnia okoliczności, w jakich doszło do śmiertelnego zdarzenia.

W akcji gaszenia pożaru brało udział pięć zastępów straży pożarnej. Działania służb zakończyły się około 6 rano.

Seria pożarów na Śląsku. Weekend pełen interwencji strażaków

Minionej nocy śląscy strażacy zostali wezwani także do dwóch innych pożarów. W Piekarach Śląskich doszło do pożaru piwnicy w pięciokondygnacyjnym budynku. Z miejsca zdarzenia około północy ewakuowano 25 osób.

Z kolei w niedzielę nad ranem strażacy gasili pożar we wsi Mszana, gdzie ogień pojawił się na dachu domu przyjęć. Jeszcze przed przybyciem służb na miejsce ewakuowało się 13 osób.

