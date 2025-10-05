Nocny paraliż na lotnisku w Wilnie. Zamknięta przestrzeń powietrzna

W nocy przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie została zamknięta z powodu przelotu 13 balonów przemytniczych. Decyzję argumentowano zagrożeniem dla startów i lądowań samolotów. Kursy przekierowano do Rygi i Kowna.

Lokalne media przekazały, że o wykryciu obiektów latających w pobliżu miejscowości Baltaja Voka poinformował szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) Vilmantas Vitkauskas.

"NKVC potwierdziło, że w kierunku lotniska w Wilnie leciało łącznie 13 balonów z przemytem" - czytamy. Dodano jednocześnie, że decyzja o zamknięciu przestrzeni powietrznej została podjęta z powodu zagrożenia dla startów i lądowań samolotów.

Wilno. Nocny paraliż lotniska

Według LRT przestrzeń powietrzna miała być zamknięta do godziny 02.45 czasu lokalnego (01.45 czasu polskiego) ale na stronie internetowej lotniska w Wilnie pojawiła się informacja, że pozostanie zamknięta do godziny 04.30 (03.30 czasu polskiego).

Przedstawiciel Litewskich Portów Lotniczych (LTOU) informował wcześniej o przekierowaniu lotów na lotniska w Kownie i Rydze. "Przestrzeń powietrzna jest obecnie zamknięta, (...) sytuacja zmienia się co kilka minut" przekazało LTOU agencji BNS po północy.

Zgodnie z wpisem lotniska w Wilnie przestrzeń powietrzna nad portem została otwarta o godz. 04.50 czasu lokalnego (3.50 w Polsce).

Portal przypomniał, że to nie pierwszy podobny przypadek w Wilnie. 27 września w stolicy Litwy odnotowano trzy niedozwolone loty dronów. Wcześniej 21 sierpnia zgłoszono również obecność bezzałogowca. W obu przypadkach loty zostały tymczasowo zawieszone, a samoloty przekierowane na inne lotniska.

