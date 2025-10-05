Marcin Ociepa w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj na żywo od godz. 19:15

Polska
Polsat News
W niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marcin Fijołek porozmawia z Marcinem Ociepą, liderem ruchu OdNowa i byłym ministrem obrony narodowej. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz w Interii i polsatnews.pl od godz. 19:15.

Patryk Idziak / polsatnews.pl
