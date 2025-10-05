W niedziele w życie weszło rozporządzenie dot. przedłużenia kontroli na granicy z Litwą i Niemcami. Potrwają one do 4 kwietnia 2026 roku. Przepisy MSWiA przedłużają dotychczasowe przepisy o pół roku ze względu na konieczność "kontroli szlaków migracyjnych".

Rozporządzenie zostało podpisane w środę przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Resort tłumaczy, że przedłużenie tymczasowych kontroli granicznych ma związek z problemem nielegalnej migracji.

Kontrole na granicy z Litwą i Niemcami. Rozporządzenie wchodzi w życie

"Przedłużamy kontrole, aby kontrolować szlak migracyjny, który prowadzi z krajów bałtyckich, przez Polskę, do Europy Zachodniej. Wyłapujemy osoby, które nielegalnie próbują przerzucać migrantów na Zachód. Kluczowym zadaniem dla Straży Granicznej pozostaje utrzymanie szczelności i ochrona granicy z Białorusią przed presją migracyjną" - pisał w medialnym oświadczeniu szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Kontrole na granicy z Republiką Federalną Niemiec i Republiką Litewską zostały wprowadzone 7 lipca, a następnie przedłużone do 4 października ze względu na wciąż obecny na granicach nielegalny przepływ migrantów.

Nowe rozporządzenie podpisane przez ministra Kierwińskiego przedłuża wzmożoną aktywność strażników granicznych i funkcjonariuszy WOT do 4 kwietnia 2026 roku.

Zaostrzenie polityki migracyjnej. "Kwestie bezpieczeństwa narodowego"

Szef MSWiA i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak komentowali kwestie polityki granicznej po sobotnim spotkaniu ministrów na Szczycie Migracyjnym.

- Z naszej perspektywy kwestie migracyjne to kwestie fizycznego bezpieczeństwa narodowego, kwestie zabezpieczenia naszych zachodnich granic. Na tym się skupiamy - powiedział Kierwiński.

Szef resortu stwierdził, że "Polska będzie rozmawiać o każdej formie zaostrzenia polityki migracyjnej i budowania bezpiecznej polityki powrotowej, jednak dla nas zasadniczym frontem walki z nielegalną migracją jest kwestia zabezpieczenia granicy wschodniej".

- Będziemy kontynuować je do czasu, kiedy nie będziemy pewni, że nasze granice są bezpieczne - zapowiedział minister.

Zgodnie z kodeksem granicznym Schengen państwo członkowskie może przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych na okres do sześciu miesięcy w przypadku możliwego do przewidzenia poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

Gdy takie poważne zagrożenie utrzymuje się ponad pół roku, kraj może przedłużyć kontrolę na kolejne, nie dłuższe niż sześć miesięcy, okresy, jednak maksymalnie do dwóch lat. W takim przypadku wymagane jest wcześniejsze powiadomienie państw członkowskich układu, Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej.

