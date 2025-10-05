Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zapowiedział pozew przeciwko Donaldowi Trumpowi, oskarżając prezydenta USA o bezprawne rozmieszczenie kalifornijskiej Gwardii Narodowej w stanie Oregon. "To zapierające dech w piersiach nadużycie władzy" - ocenił polityk.

"Po tym, jak sąd federalny zablokował jego próbę federalizacji Gwardii Narodowej Oregonu, Donald Trump rozmieszcza 300 żołnierzy Gwardii Narodowej Kalifornii w Oregonie. Są teraz w drodze tam" - napisał w niedzielę Gavin Newsom na platformie X.

Gubernator określił działania administracji Trumpa jako "zapierające dech w piersiach nadużycie prawa i władzy" oraz zapowiedział, że sprawa trafi do sądu.

"Ta walka skończy się sądzie, ale opinia publiczna nie może zachować milczenia wobec tak nierozważnego i autorytarnego postępowania prezydenta USA" - ostrzegł gubernator.

Nazwał także Trumpa "wodzem naczelnym", który używa armii USA jako "broni politycznej przeciw obywatelom Ameryki".

Protesty w USA. Trump sięga po Gwardię Narodową

W sobotę amerykańska sędzia okręgowa Karin Immergut wydała tymczasowe orzeczenie zakazujące administracji Trumpa rozmieszczania 200 członków Gwardii Narodowej Oregonu w Portland co najmniej do 18 października.

Sędzia uznała, że nie przedstawiono wystarczających dowodów, iż ostatnie protesty w mieście wymagałyby takiego kroku, podkreślając, że może to raczej "zaognić" sytuację niż ją uspokoić.

Trump twierdzi natomiast, że miasto jest "zdewastowane wojną", a żołnierze będą również chronić placówki służb migracyjnych (ICE) przed atakami "krajowych organizacji terrorystycznych", jak Antifa. Podkreślił, że zezwala na użycie "pełnej Siły, jeśli to konieczne".

Gubernator Oregonu Tina Kotek oświadczyła, że Portland nie potrzebuje żołnierzy Gwardii Narodowej do ochrony obiektów Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE). Poinformowała, że skontaktowała się z Gavinem Newsomem oraz gubernatorem Illinois J.B. Pritzkerem, aby omówić ich reakcję na naciski Białego Domu dotyczące rozmieszczenia żołnierzy w ich stanach bez uprzedzenia.

W sobotę Trump zezwolił na wysłanie 300 członków Gwardii Narodowej stanu Illinois do Chicago i zapowiedział, że żołnierze trafią łącznie do dziesięciu miast.

