Ukradł towary ze sklepowych półek, a część z nich zjadł jeszcze przed opuszczeniem obiektu. Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali 35-letniego mężczyznę, który swoim zachowaniem wzbudził podejrzenia pracowników ochrony. Okazało się, że w plecaku zamierzał wynieść m.in. środki czystości, sprzęty elektroniczne i parówki.

Jak informuje nadkom. Marta Sulowska z czwartego rejonu Komendy Rejonowej Policji Bemowo, zgłoszenie o podejrzeniu kradzieży wpłynęło do jednego z wolskich patroli.

Funkcjonariuszy zadysponowano na teren obiektu handlowego, gdzie pracownik ochrony zwrócił uwagę na mężczyznę, który wszedł do przymierzalni z koszykiem pełnym zakupów, po czym wyszedł z niej z załadowanym do pełna plecakiem. Na przepakowanie skradzionych towarów miał poświęcić tam godzinę.

Kradzież w warunkach recydywy. Policjanci z Woli zatrzymali mężczyznę

Z ustaleń policji wynika, że 35-latek zdołał opuścić sklep, jednak został dogoniony przez pracowników ochrony. Po przeszukaniu plecaka okazało się, że wśród skradzionych rzeczy były m.in. parówki, blokada łańcuchowa, kapsułki do prania, głośniki i lampka do roweru.

Ochroniarze odnaleźli na sklepowych półkach opakowania pozostałe po tych produktach. "Część produktów (zatrzymany - red.) postanowił zjeść" - wyjaśnia nadkom. Sulowska.

Zdarzenie zarejestrowały także kamery monitoringu. Policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę i przekazała sprawę do Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu.

Zatrzymany miał wcześniej konflikt z prawem. "Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzut karny dotyczący kradzieży, działając w warunkach recydywy. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności" - podała policja w komunikacie.

