Ministerstwo Edukacji Narodowej podało oficjalne daty ferii zimowych 2026. Po raz pierwszy od lat zdecydowano się na zmniejszenie liczby terminów z czterech do trzech tur. Atrakcje i wyjazdy podczas zimowej przerwy planować można więc ze sporym wyprzedzeniem.

Nadchodzące ferie zimowe potrwają od połowy stycznia do początku marca 2026 roku. W odróżnieniu od poprzednich sezonów, tym razem województwa zostały podzielone na trzy tury w organizacji poświątecznej szkolnej przerwy.

Ferie zimowe 2026. Oficjalne terminy dla całej Polski

Jak co roku, MEN podzielił się z uczniami i rodzicami podziałem tur zbliżających się ferii zimowych. Resort Barbary Nowackiej zdecydował się na rozłożenie wolnego od 19 stycznia do 1 marca 2026 roku.

Poniżej prezentujemy oficjalne daty ferii zimowych 2026 opublikowanych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

TURA I: 19 stycznia - 1 lutego 2026:

mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

TURA II: 2 lutego - 15 lutego 2026:

dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

TURA III: 16 lutego - 1 marca 2026:

podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

System pozostaje rotacyjny: uczniowie z województw, które w tym roku będą miały ferie w ostatnim terminie (16 lutego - 1 marca), w kolejnym roku szkolnym rozpoczną je jako pierwsi.

Zmiany w organizacji ferii zimowych. Nowy krok ministerstwa

Decyzję o ograniczeniu liczby tur z czterech do trzech Ministerstwo Edukacji podjęło po konsultacjach z wojewodami i kuratorami oświaty. Ruch ten ma pomóc w lepszym rozłożeniu ruchu turystycznego i poprawieniu logistyki w szkołach przygotowujących się do zimowej przerwy.

Nowy harmonogram ferii zimowych pozwala rodzicom i uczniom już teraz zaplanować wszelkie aktywności i rezerwacje m.in. w górskich ośrodkach wypoczynkowych. To ostatni moment na organizację zimowych wyjazdów, zanim ceny w sezonie turystycznym drastycznie się zwiększą.

