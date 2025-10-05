Ferie zimowe 2026. Znamy daty dla wszystkich województw

Polska
Ferie zimowe 2026. Znamy daty dla wszystkich województw
Ferie zimowe 2026. Znamy daty dla poszczególnych województw

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało oficjalne daty ferii zimowych 2026. Po raz pierwszy od lat zdecydowano się na zmniejszenie liczby terminów z czterech do trzech tur. Atrakcje i wyjazdy podczas zimowej przerwy planować można więc ze sporym wyprzedzeniem.

Nadchodzące ferie zimowe potrwają od połowy stycznia do początku marca 2026 roku. W odróżnieniu od poprzednich sezonów, tym razem województwa zostały podzielone na trzy tury w organizacji poświątecznej szkolnej przerwy.

Ferie zimowe 2026. Oficjalne terminy dla całej Polski

Jak co roku, MEN podzielił się z uczniami i rodzicami podziałem tur zbliżających się ferii zimowych. Resort Barbary Nowackiej zdecydował się na rozłożenie wolnego od 19 stycznia do 1 marca 2026 roku.

 

Poniżej prezentujemy oficjalne daty ferii zimowych 2026 opublikowanych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 

TURA I: 19 stycznia - 1 lutego 2026:

mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
TURA II: 2 lutego - 15 lutego 2026:
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie
TURA III: 16 lutego - 1 marca 2026:
podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

 

System pozostaje rotacyjny: uczniowie z województw, które w tym roku będą miały ferie w ostatnim terminie (16 lutego - 1 marca), w kolejnym roku szkolnym rozpoczną je jako pierwsi.

Zmiany w organizacji ferii zimowych. Nowy krok ministerstwa

Decyzję o ograniczeniu liczby tur z czterech do trzech Ministerstwo Edukacji podjęło po konsultacjach z wojewodami i kuratorami oświaty. Ruch ten ma pomóc w lepszym rozłożeniu ruchu turystycznego i poprawieniu logistyki w szkołach przygotowujących się do zimowej przerwy.

 

Nowy harmonogram ferii zimowych pozwala rodzicom i uczniom już teraz zaplanować wszelkie aktywności i rezerwacje m.in. w górskich ośrodkach wypoczynkowych. To ostatni moment na organizację zimowych wyjazdów, zanim ceny w sezonie turystycznym drastycznie się zwiększą.

 

