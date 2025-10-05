Polsat News kontynuuje dziennikarskie śledztwo w sprawie śmierci Bartłomieja Miecznikowskiego w Zakładzie Karnym w Czarnem. Już w najbliższą niedzielę, 5 października o godz. 21:00, na antenie Polsat News zostanie wyemitowany najnowszy reportaż z cyklu Polsat News Ujawnia - zatytułowany "Dożywocie".

7 września zaprezentowaliśmy materiał "Śmierć Bartłomieja Miecznikowskiego", w którym dziennikarze Jacek Smaruj i Monika Gawrońska ujawnili niepublikowane wcześniej nagrania z monitoringu. Ich analiza pozwoliła odtworzyć dramatyczne wydarzenia z 18 maja 2025 roku, rozgrywające się za murami więzienia.

Kolejne zgony, nowe nagrania

Tym razem reporterzy dotarli do kolejnych materiałów - nagrań wykonanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Z ustaleń wynika, że w Zakładzie Karnym w Czarnem w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy doszło do 13 zgonów, z czego dziewięć w szpitalu więziennym, a cztery na terenie jednostki. Co do tych ostatnich, dotychczas brak jest informacji o przyczynach. Do redakcji Polsat News zgłaszają się kolejne rodziny, które domagają się prawdy i wyjaśnień.

Premiera reportażu "Dożywocie" - 5 października, godz. 21:00, tylko w Polsat News.

Polsat News Ujawnia to cykl reportaży śledczych, w których dziennikarze podejmują najtrudniejsze i najbardziej kontrowersyjne tematy. Dzięki rzetelnym źródłom, odwadze i konsekwencji reporterów widzowie mogą poznać fakty, które często pozostają ukryte przed opinią publiczną.

