Atak na pielęgniarkę w Suchej Beskidzkiej. Doznała poważnych obrażeń

Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Suchej Beskidzkiej (woj. małopolskie) pijana kobieta zaatakowała lekarza i dyżurującą pielęgniarkę -przekazał w rozmowie z polsatnews.pl asp. szt. Wojciech Copija z miejscowej komendy policji. Pielęgniarka doznała poważnych obrażeń.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 21 w sobotę. - Policjanci podejmowali interwencję na terenie szpitala rejonowego w Suchej Beskidzkiej, gdzie została przyjęta 37-letnia mieszkanka powiatu suskiego - powiedział oficer prasowy asp. szt. Wojciech Copija w rozmowie z polsatnews.pl

Pijana kobieta zaatakował pielęgniarkę

- Jak ustalili policjanci, kobieta wszczęła na miejscu awanturę z personelem szpitala, dokładnie z panią doktor i dyżurują pielęgniarką. Zaatakowała pielęgniarkę, powodując u niej obrażenia ciała - wyjaśnił.

Policja prowadzi działania mające pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności zdarzenia. Dopiero po zebraniu niezbędnych informacji będzie wiadomo, co może grozić zatrzymanej.

ZOBACZ: Godzina w przymierzalni i plecak pełen zaskakujących łupów. Policja zatrzymała 35-latka

- Ta 37-latka, ponieważ z badania wynikało, że posiadała ponad 1,5 promila alkoholu, trafiła do ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym. Natomiast w chwili obecnej są ustalane dokładne okoliczności tego zdarzenia - przekazał na łamach polsatnews.pl asp. szt. Wojciech Copija.

Jak ustaliła Interia, pielęgniarka doznała poważnych obrażeń. Nie jest znany obecny stan jej zdrowia.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni