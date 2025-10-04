Wyniki Lotto na 4 października 2025 roku. Sprawdź szczęśliwe liczby

W sobotę, 4 października 2025 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Które liczby okazały się szczęśliwe? Podajemy wyniki losowania: Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi Multi, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Kaskada.

Wyniki losowania Lotto



Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 4 października 2025 roku, to:



39, 29, 37, 12, 10, 45

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż siedemnaście milionów złotych. Następne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 7 października 2025 roku o godzinie 22:00. Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus



Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 4 października 2025 roku, to:

26, 25, 22, 48, 13, 17

W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł. W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi 1 milion złotych, ostatnio padła 9 września 2025 roku w przez Internet. Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 7 października 2025 roku o godzinie 22:00.



Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 4 października 2025 roku, to:



5, 32, 24, 16, 33

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez Internet. Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 5 października 2025 roku o godzinie 22:00.



Multi Multi – wyniki losowania



Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 4 października 2025 roku, to:



Losowanie o 14:00: 7, 54, 51, 73, 77, 13, 68, 47, 76, 74, 29, 5, 11, 67, 2, 44, 62, 72,

60, 25 (Plus: 25)



Losowanie o 22:00: 49, 63, 53, 78, 69, 80, 67, 8, 47, 62, 20, 59, 65, 23, 40, 24, 51,

77, 60, 30 (Plus: 30)



W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych. Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.



Wyniki losowania EuroJackpot



Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 3 października 2025 roku, to:



Liczby główne: 1, 2, 7, 21, 27



Euronumery: 8, 12



W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 150 milionów. Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim. Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 7 października 2025 roku o godzinie 20:45.



Wyniki losowania Kaskady



Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 4 października 2025 roku, to:

Losowanie o 14:00: 12, 10, 2, 18, 15, 11, 24, 7, 19, 4, 21, 5

Losowanie o 22:00: 20, 22, 14, 15, 8, 11, 21, 12, 23, 24, 3, 6



W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie. Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 24 września 2025 roku w Sosnowcu.



Wyniki losowania Ekstra Pensji



Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 4 października 2025 roku, to:



3, 5, 34, 20, 14 oraz 1



W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie. Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 5 października 2025 roku o godzinie 22:00.



Wyniki losowania Ekstra Premii



Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 4 października 2025 roku, to:



16, 32, 20, 11, 28 oraz 4



W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote. Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było 1 milion złotych, zdobyte 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół. Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 5 października 2025 roku o godzinie 22:00.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni