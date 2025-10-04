Wybory w Czechach. Są częściowe wyniki

Częściowe wyniki wyborów do Izby Poselskiej w Czechach wskazują, że prowadzi ruch ANO byłego premiera i oligarchy Andreja Babisza. Po przeliczeniu wyników z blisko 75 proc. obwodów wyborczych ANO ma około 37 proc. poparcia.

Według wyników podanych przez Czeski Urząd Statystyczny koalicja SPOLU premiera Petra Fiali ma z kolei 21,5 proc. głosów.

Wybory w Czechach. Prognoza wskazuje na zwycięstwo Andreja Babisza

Według prognozy agencji sondażowej STEM/MARK przygotowanej w sobotę dla czeskiej stacji CNN Prima News wybory parlamentarne w Czechach wygra ruch Ano byłego premiera i oligarchy Andreja Babisza z wynikiem 35,49 proc.

Koalicja SPOLU kierowana przez obecnego szefa rządu Petra Fialę będzie miała ponad 22,44 proc., jak wskazuje prognoza. Do parlamentu nie dostałaby się założona przez komunistów koalicja lewicowych partii Staczilo!

Frekwencja w wyborach będzie wysoka - 68,65 proc.

Wybory do Izby Poselskiej w Czechach

Rozpoczęte w piątek, dwudniowe głosowanie zakończyło się o godz. 14 w sobotę. Po zakończeniu głosowania komisje rozpoczęły liczenie głosów i przesyłanie protokołów do Czeskiego Urzędu Statystycznego. W Czechach liczenie głosów zazwyczaj postępuje bardzo szybko; w poprzednich wyborach w 2021 roku nieoficjalne, niepełne wyniki dziennikarze poznali już ok. godz. 17-18.

Tym razem procedurę liczenia głosów może opóźnić konieczność uwzględnienia głosów z zagranicy oddanych po raz pierwszy w systemie korespondencyjnym.

Ugrupowania, które wejdą do 200-mandatowej Izby Poselskiej, powinny być znane do wieczora. Podział na mandaty zostanie podany później.

Dopiero po zakończonym głosowaniu zostaną opublikowane dane dotyczące frekwencji. Według dziennikarzy, którzy zwrócili się bezpośrednio do komisji wyborczych przed zamknięciem lokali w piątek, sięgała ona 30 proc. Z tego wyciągnięto wniosek, że ostateczny odsetek wyborców biorących udział w głosowaniu może być w tym roku wyższy niż przed czterema laty, gdy wyniósł ponad 65 proc.

