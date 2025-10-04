Węże pełzały nawet przy placu zabaw. Mieszkańcy Opolszczyzny mówią o pladze

Według mieszkańców na Opolszczyźnie przybywa węży. Spotkać można je już nie tylko w ich naturalnym środowisku, ale także między blokami w Opolu. Sieją strach i zniechęcają do wychodzenia na ulice, jednak w rzeczywistości - jak podkreślają eksperci - pełnią ważną rolę. Dodatkowo ich obecność tak blisko człowieka jest nieprzypadkowa.

Spotkać można je w lasach, na wiejskich łąkach, a coraz częściej na obrzeżach miast, w tym stolicy województwa - Opolu. W relacji dla lokalnego dziennika NTO.pl kilkoro mieszkańców Jemielnicy, Dąbrowy, Turawy i Zaodrza podkreśliło, że w tym roku węży jest wyjątkowo dużo.

Jak podaje serwis, w ostatnich kilku tygodniach osoby te zostały zaaferowane widokiem gadów napotkanych przy kompostownikach, w pobliżu śmietników, na ogrodach, a nawet pełznących przez ścieżki spacerowe w pobliżu placu zabaw.

Węże na Opolszczyźnie. Czy jest się czego obawiać?

Mimo że spotkanie węża może budzić strach, we wspomnianych przypadkach były to najczęściej zaskrońce - gatunek w Polsce chroniony i jednocześnie niejadowity.

- Kiedyś spotykałem jednego w roku, teraz w zeszłym tygodniu naliczyłem aż cztery. Ludzie się boją, bo nie wiedzą, czy to żmija, czy coś innego. W dodatku widać je częściej niż dawniej - przekazał autorom serwisu NTO.pl jeden z mieszkańców gminy Jemielnica.

ZOBACZ: Skandal na polowaniu. Myśliwi zastrzelili łabędzie, tłumaczą się pomyłką

Z kolei mieszkanka Dąbrowy opisała, że jej dziesięcioletnie dziecko zauważyło węża tuż obok zewnętrznego kosza na śmieci. - Leżał wąż długi na dobre półtora metra - podkreśliła, dodając, że sama nie potrafiłaby rozróżnić, czy zwierzę to jest jadowite, czy jednak niegroźne.

Kolejne węże widziane były na działkach i placu zabaw w Szczepanowicach. Atrakcyjne warunki do bytowania w tych okolicach stwarzają im oczko wodne i pola uprawne.

Zaskrońce pod ochroną. Mają charakterystyczny wygląd

Prof. Krystyna Słodczyk, biolog z Politechniki Opolskiej, uspokaja na łamach lokalnego serwisu, że rzekoma "plaga" jest tak naprawdę naturalnym zjawiskiem. Zaskrońce ujawniają swoją obecność, ponieważ przy ciepłej pogodzie wygrzewają się na słońcu, w tym zwłaszcza tam, gdzie jest jednocześnie wilgotno.

Zaskrońce żywią się ponadto drobnymi gryzoniami, żabami i rybami, stąd wybierają na swoje legowiska śmietniki. Warto pamiętać, że są w Polsce gatunkiem chronionym i ich zabijanie podlega m.in. karze grzywny. Węże te uchodzą również za niegroźne, a regulowanie przez nie populacji żab działa pozytywnie na ekosystem.

ZOBACZ: Finał wędrówki śledzonej przez tysiące internautów. Łoś Emil trafił do nowego domu

Żmije natomiast nie wykazują agresji, dopóki człowiek nie stanowi bezpośredniego zagrożenia. Jak jednak odróżnić podobne do nich zaskrońce? Ten drugi gatunek ma charakterystyczne dwie żółte lub żółtopomarańczowe plamy w kształcie półksiężyców na bokach głowy oraz okrągłe źrenice.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni