Jesienna aura coraz bardziej daje o sobie znać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnymi porywami wiatru dla czterech województw na północy kraju. Poza tym, czekają nas również obfite opady deszczu.

Weekend w niemal całej Polsce upłynie pod znakiem wietrznej i deszczowej pogody. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dla woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Mieszkańcy tych regionów powinni przygotować się na porywy wiatru sięgające 75-85 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend. Wiatr, deszcz i śnieg wysoko w górach

W sobotę temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 9-10 st. C na Pomorzu do 14-15 st. C w centralnej i południowej Polsce.

Weekendowa pogoda nie będzie jednak sprzyjać jesiennym spacerom. Według najnowszych prognoz, Polacy mogą spodziewać się silnych porywów wiatru do 65 km/h na zachodzie, 75 km/h nad morzem i aż 100 km/h wysoko w Sudetach.

W związku z tym, IMGW apeluje o szczególną ostrożność mieszkańców poniższych województw i powiatów:

- pomorskie, w powiatach: bytowskim, słupskim, Słupsk, lęborskim, puckim, kartuskim, kościerskim, Gdynia, Gdańsk, Sopot, gdańskim, nowodworskim i malborskim;

- warmińsko-mazurskie, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim;

- zachodniopomorskie, w powiatach: sławieńskim, Koszalin, koszalińskim, białogardzkim, kołobrzeskim, świdwińskim, łobeskim, gryfickim, kamieńskim, goleniowskim, łobeskim, polickim, Szczecin, Świnoujście;

- dolnośląskie, w powiatach: ząbkowickim, kłodzkim, dzierżoniowskim, świdnickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim i zgorzeleckim.

Jak informują synoptycy IMGW, w sobotę na wschodzie, w centrum i południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe, momentami umiarkowane. Z kolei na południu kraju możemy spodziewać się mgły ograniczającej widzialność do 100 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.

W zachodniej i północno-zachodniej Polsce prognozowane są opady deszczu do ok. 10 mm. W Sudetach mogą wystąpić również opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Wieczorem niewykluczone słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy.

Jesień w pełni. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

W niedzielę wciąż pozostanie z nami pochmurna, deszczowa i wietrzna pogoda. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 10 st. C na wschodzie do 14 st. C, 15 st. C na zachodzie. Chłodniej będzie tylko w kotlinach karpackich, od 7 st. C do 9 st. C.

Na zachodzie kraju nadal możemy spodziewać się porywistych wiatrów do 55 km/h. Na Pomorzu porywy mogą sięgać nawet 70 km/h, a w Sudetach - 80 km/h. Miejscami wystąpią tam również zawieje śnieżne.

W stolicy Polski w niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe będą także słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

