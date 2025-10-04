Tragiczny wypadek. Uderzył w drzewo, z samochodu zostały strzępy

Tragiczny wypadek. Uderzył w drzewo, z samochodu zostały strzępy
Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
Wrak rozbitego samochodu po tragicznym wypadku

W województwie warmińsko-mazurskim na drodze z Galin do Kos doszło do wypadku. 27-letni kierowca zginął na miejscu po wjechaniu autem w drzewo. Według informacji przekazanych przez służby podczas wypadku w pojeździe nie było innych osób.

Do zdarzenia doszło w piątek, 3 października, na powiatowej drodze w woj. warmińsko-mazurskim.

 

"Mężczyzna jechał sam. Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonują oględziny miejsca wypadku. Śledztwo wyjaśni wszelkie okoliczności oraz przyczyny tego tragicznego wypadku." - poinformowała KPP w Bartoszycach w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. 

 

Obecnie droga jest już przejezdna.

Makabryczny wypadek. Z samochodu zostały strzępy

Zdjęcia udostępnione przez policję pokazujące wrak samochodu, a raczej jego nieliczne zachowane fragmenty, wskazują na tak ogromną siłę zderzenia pojazdu z drzewem, że kierujący pojazdem nie miał szans na przeżycie.

 

Poszukiwani są też świadkowie zdarzenia. Osoby, które mają informacje na temat makabrycznego wypadku, proszeni są o kontakt z bartoszycką komendą. Kontaktowy numer telefonu: 47 732 12 00.

 

 

 

To kolejna w ostatnich dniach tragedia w województwie warmińsko-mazurskim, do której doszło z powodu wjechania auta w drzewo. 18 września w Górowie Iławieckim w powiecie bartoszyckim samochód osobowy uderzył w drzewo. 30-letni kierowca zginął na miejscu.

 

Mimo interwencji lekarskiej, nie udało się też uratować życia trzymiesięcznego niemowlaka. Ranna została podróżująca kobieta i jej trzyletnie dziecko.

 

Jakub Pogorzelski / anw / polsatnews.pl
