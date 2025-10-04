Po wypadkach, do których doszło w wyniku gwałtownych burz na północy Francji, nie żyją dwie osoby. Wyładowania atmosferyczne są wynikiem przetaczającego się przez Atlantyk sztormu Amy. W sobotę rano w całym regionie Normandii bez prądu pozostawało nawet 5 tys. gospodarstw domowych.

Sztorm Amy to efekt przejścia dwóch huraganów Humberto i Imelda, które kilka dni temu wystąpiły niedaleko południowo-wschodniego wybrzeża USA oraz na Karaibach. Oba te żywioły przyniosły ciepłe powietrze znad tropików, które przedostało się nad Atlantyk.

Sztorm Amy we Francji. Dwie osoby nie żyją

Jak poinformowała w sobotę agencja AFP, służby ratunkowe podały, że 48-letni mężczyzna, który w sobotę poszedł popływać, zginął w wyniku złych warunków pogodowych. Jego ciało wyłowiono podczas odpływu.

Z kolei 25-letni kierowca zginął, gdy na jego samochód spadł podczas jazdy duży konar drzewa.

Niekorzystne warunku pogodowe, w tym porywiste wiatry, to skutek sztormu Amy, który przetacza się nad północnym Atlantykiem i północną Europy. Kilka departamentów na północy Francji wprowadziło pomarańczowy alarm pogodowy.

W sobotę rano w całym regionie Normandii bez prądu pozostawało nawet 5 tys. gospodarstw domowych.

W wyniku sztormu w piątek 184 tys. domów w Irlandii zostało pozbawionych prądu; na północy kraju zginęła jedna osoba. Na holenderskim lotnisku Schiphol w Amsterdamie odwołano w sobotę ponad 150 lotów. Poważne utrudnienia w transporcie miały miejsce również w krajach skandynawskich.

