Sztorm Amy sieje spustoszenie w kilku europejskich krajach. Porywy wiatru w Irlandii sięgają nawet 150 km/h. Z kolei w Wielkiej Brytanii wskutek kataklizmu zginęła już jedna osoba. Dotknięci sztormem pozostają również Holendrzy - w związku z silnym wiatrem i burzami w Amsterdamie odwołano już kilkaset lotów.

Pierwszy w tegorocznym sezonie jesiennym sztorm Amy dotarł już m.in. do Irlandii, Walii, Anglii i Holandii. Jak poinformował irlandzki operator energii elektrycznej ESB Networks, wskutek kataklizmu ok. 184 tysięcy gospodarstw domowych zostało odciętych od elektryczności. W związku z licznymi podtopieniami i silnymi porywami wiatru w kraju zamknięto również setki szkół.

Z kolei na lotnisku Schiphol w Amsterdamie odwołano w sobotę ponad 150 lotów.

Sztorm Amy uderzył w Wyspy Brytyjskie. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Porywisty wiatr i obfite opady deszczu związane ze sztormem Amy spowodowały odwołanie co najmniej 80 przylotów i 70 odlotów z portu lotniczego Schiphol w Amsterdamie - informują przedstawiciele lotniska.

Największe zniszczenia wystąpiły do tej pory w Wielkiej Brytanii. W nocy z piątku na sobotę szkockiej wyspie Hebrydy Wewnętrzne odnotowano porywy wiatru o prędkości aż 96 mil na godzinę. Biuro Meteorologiczne w kraju ostrzega przed przerwami w dostawie prądu i latającymi odłamkami, które mogą stanowić zagrożenie dla życia mieszkańców.

Z kolei irlandzkie służby zmagają się z licznymi utrudnieniami na drogach, na których zalegają powalone drzewa. W znacznej części kraju doszło również do podtopień.

Jak informowała brytyjska policja, w piątek w wyniku "incydentu związanego z pogodą" w Irlandii zginął mężczyzna po czterdziestce.

Powalone drzewa, lokalne podtopienia. Brytyjczycy walczą z załamaniem pogody

W Szkocji prognozuje się porywy wiatru o prędkości 60-70 mil na godzinę, a sporadycznie możliwe są podmuchy o prędkości do 85 mil na godzinę. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem potrwają tam do 21 czasu brytyjskiego.

W pozostałych częściach Wielkiej Brytanii żółte ostrzeżenia obowiązują do godziny 19:00. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość 45–55 mil na godzinę, a w bardziej narażonych obszarach nawet 65 mil na godzinę. Służby ostrzegają przed możliwym powaleniem drzew i utrudnieniami w ruchu drogowym.

Irlandzki sztorm Amy to efekt przejścia dwóch huraganów Humberto i Imelda, które kilka dni temu wystąpiły niedaleko południowo-wschodniego wybrzeża USA oraz na Karaibach. Oba te żywioły przyniosły ciepłe powietrze znad tropików, które przedostało się nad Atlantyk.

Tam spotykało się z chłodniejszym powietrzem napływającym z północnych regionów polarnych. Kiedy po obu stronach Oceanu Atlantyckiego występuje taka różnica temperatur, powstaje bardzo silny prąd strumieniowy, który jest przyczyną pojawienia się silnych burz.

