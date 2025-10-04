"Szczątki obiektu przypominającego drona" w powiecie ostrowskim. Służby prowadzą czynności

W miejscowości Zaręby-Warchoły w powiecie ostrowskim odnaleziono niezidentyfikowany obiekt powietrzny przypominający drona. Służby prowadzą czynności i apelują o każdorazowe powiadamianie władz o podobnych znaleziskach.

O znalezieniu obiektu poinformowała mazowiecka policja. Służby otrzymały zgłoszenie o znalezieniu szczątków obiektu przypominającego drona po godz.18 w miejscowości Zaręby-Warchoły (pow. ostrowski).

Zaręby-Warchoły. Znaleziono szczątki obiektu przypominającego drona

"Najbliższe zabudowania to niezamieszkały dom. Policjanci zabezpieczyli obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały: Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator. Apelujemy o każdorazowe powiadamianie służb o podobnych znaleziskach" - przekazano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Żandarmeria Wojskowa potwierdziła informacje o prowadzonych działaniach w województwie mazowieckim.

"Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, pod nadzorem prokuratora z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Zaręby Warchoły, pow. ostrowski." - poinformowała na portalu X.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni