"Brutalny atak rosyjskiego drona na stację kolejową w Szóstce w obwodzie sumskim" - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według najnowszych informacji rannych jest co najmniej 30 osób.

Jako pierwszy informację o ataku przekazał szef sumskiej obwodowej administracji wojskowej Oleg Grigorow. "Wróg zaatakował infrastrukturę cywilną - pociąg pasażerski na trasie Szostki-Kijów. Pasażerowie są ranni" - stwierdził.

 

"Na miejscu zdarzenia pracują ratownicy, lekarze i wszystkie służby ratunkowe. Rozmieszczane jest centrum operacyjne. Ludziom udzielana jest niezbędna pomoc, a akcja ratunkowa jest w toku. Skala zniszczeń i liczba ofiar są obecnie ustalane".

 

Artykuł aktualizowany.

 

Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl
