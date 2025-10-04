"Brutalny atak rosyjskiego drona na stację kolejową w Szóstce w obwodzie sumskim" - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według najnowszych informacji rannych jest co najmniej 30 osób.

Jako pierwszy informację o ataku przekazał szef sumskiej obwodowej administracji wojskowej Oleg Grigorow. "Wróg zaatakował infrastrukturę cywilną - pociąg pasażerski na trasie Szostki-Kijów. Pasażerowie są ranni" - stwierdził.

"Na miejscu zdarzenia pracują ratownicy, lekarze i wszystkie służby ratunkowe. Rozmieszczane jest centrum operacyjne. Ludziom udzielana jest niezbędna pomoc, a akcja ratunkowa jest w toku. Skala zniszczeń i liczba ofiar są obecnie ustalane".

Artykuł aktualizowany.

