Prezydent Karol Nawrocki zrealizował jedną ze swoich obietnic i choć nie dotyczy ona inicjatyw ustawodawczych czy instytucjonalnych, od początku wzbudzała spore zainteresowanie. Pojawił się w Wolanowie, gdzie zjadł kebaba, co wcześniej obiecał uczniom jednej ze szkół.

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Wolanowie (woj. mazowieckie), miejscową szkołę odwiedził prezydent Karol Nawrocki. Podczas spotkania z uczniami, głowa państwa została zapytana, po otrzymaniu ilu "lajków" pod filmem zje kebaba w miejscowości w powiecie radomskim.

Nawrocki spełnił obietnicę. Prezydent zjadł kebaba

Po krótkim dialogu ustalono, że potrzebne będą cztery polubienia, a Nawrocki wróci na danie z mieszanym mięsem i ostrym sosem.

W sobotę Nawrocki spełnił swoją obietnicę - pojawił się w jednym z lokali w Wolanowie i spotkał się z młodzieżą. Relacja ze spotkania ukazała się na tiktokowym profilu Prezydenta RP.

Przyjazd do Wolanowa prezydent wykorzystał także do odwiedzenia meczu piłkarskiej A-klasy, w którym Jaguar Wolanów zmierzył się z Młodzikiem Radom.

"Gram sobie dzisiaj mecz, a tu prezydent wpadł na trybuny. W imieniu Jaguara Wolanów dziękuję za odwiedziny, mamy nadzieję, że kebab smakował. Ładny szalik, proszę bronić barw!" - napisał w mediach społecznościowych dziennikarz piłkarski Szymon Janczyk z portalu Weszło. Dodał też krótkie nagranie z trybun, na którym widać głowę państwa w otoczeniu fanów lokalnego futbolu.

Gram sobie dzisiaj mecz, a tu prezydent wpadł na trybuny. @NawrockiKn w imieniu Jaguara Wolanów dziękuję za odwiedziny, mamy nadzieję, że kebab smakował 😁 Ładny szalik, proszę bronić barw! pic.twitter.com/pk6WiA5EoL — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) October 4, 2025

Nawrocki znany jest ze swojego kibicowskiego zaangażowania i bycia fanem Lechii Gdańsk. Prezydent nie zaprzeczył też doniesieniom medialnym, że w przeszłości wziął udział w "ustawce" z Lechem Poznań, czyli pozastadionowej walce zwaśnionych grup. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w "Polsat News" zapowiedział też, że postara się odwiedzić wszystkie stadiony ekstraklasy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni