Polska
PAP/Adam Warżawa; TikTok.com/@nawrockipl
Prezydent Karol Nawrocki dotrzymał obietnicy i zjadł kebaba

Prezydent Karol Nawrocki zrealizował jedną ze swoich obietnic i choć nie dotyczy ona inicjatyw ustawodawczych czy instytucjonalnych, od początku wzbudzała spore zainteresowanie. Pojawił się w Wolanowie, gdzie zjadł kebaba, co wcześniej obiecał uczniom jednej ze szkół.

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Wolanowie (woj. mazowieckie), miejscową szkołę odwiedził prezydent Karol Nawrocki. Podczas spotkania z uczniami, głowa państwa została zapytana, po otrzymaniu ilu "lajków" pod filmem zje kebaba w miejscowości w powiecie radomskim.

Nawrocki spełnił obietnicę. Prezydent zjadł kebaba

Po krótkim dialogu ustalono, że potrzebne będą cztery polubienia, a Nawrocki wróci na danie z mieszanym mięsem i ostrym sosem. 

 

W sobotę Nawrocki spełnił swoją obietnicę - pojawił się w jednym z lokali w Wolanowie i spotkał się z młodzieżą. Relacja ze spotkania ukazała się na tiktokowym profilu Prezydenta RP.

 

 

@nawrockipl Obietnic trzeba dotrzymywać! Dziękuję za spotkanie💪@rejczak_13 ♬ dźwięk oryginalny - Karol Nawrocki

 

Przyjazd do Wolanowa prezydent wykorzystał także do odwiedzenia meczu piłkarskiej A-klasy, w którym Jaguar Wolanów zmierzył się z Młodzikiem Radom. 

 

"Gram sobie dzisiaj mecz, a tu prezydent wpadł na trybuny. W imieniu Jaguara Wolanów dziękuję za odwiedziny, mamy nadzieję, że kebab smakował. Ładny szalik, proszę bronić barw!" - napisał w mediach społecznościowych dziennikarz piłkarski Szymon Janczyk z portalu Weszło. Dodał też krótkie nagranie z trybun, na którym widać głowę państwa w otoczeniu fanów lokalnego futbolu.

 

 

 

Nawrocki znany jest ze swojego kibicowskiego zaangażowania i bycia fanem Lechii Gdańsk. Prezydent nie zaprzeczył też doniesieniom medialnym, że w przeszłości wziął udział w "ustawce" z Lechem Poznań, czyli pozastadionowej walce zwaśnionych grup. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w "Polsat News" zapowiedział też, że postara się odwiedzić wszystkie stadiony ekstraklasy. 

 

Jakub Pogorzelski / anw / polsatnews.pl
KAROL NAWROCKIKEBABPOLSKAPREZYDENT RPWOLANÓW

