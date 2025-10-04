Odejście Szymona Hołowni z Polski 2050 może oznaczać polityczny koniec ugrupowania - wynika z najnowszego sondażu SW Research. Polacy uważają, że zmiany kadrowe nie wpłyną pozytywnie na przyszłość partii. Nadal nie wiemy również, który z członków ruchu ma największe szanse na zastąpienie Hołowni na fotelu prezesa.

Założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia oznajmił niedawno, że nie zamierza ponownie ubiegać się o funkcję prezesa swojej partii. Deklaracja ta wywołała burzę w polskiej polityce i postawiła przyszłość ugrupowania pod znakiem zapytania.

Polacy, którzy wzięli udział w sondażu SW Research dla Onetu uważają, że odejście Hołowni z Polski 2050 będzie oznaczać całkowitą porażkę dla tej partii. Pewnych takiego scenariusza jest 38% ankietowanych.

Polska 2050 upadnie bez Hołowni? Tak uważają Polacy

"Czy twoim zdaniem rezygnacja Szymona Hołowni z kierowania Polską 2050 oznacza upadek tego projektu politycznego?" - takie pytanie usłyszeli uczestnicy najnowszego badania SW Research. Wyniki sondażu pokazują rozstrzał opinii publicznej w tym temacie.

38 proc. ankietowanych twierdzi, że Polska 2050 nie przetrwa bez Szymona Hołowni w roli lidera. Przeciwnego zdania jest zaś 20 proc. respondentów.

Największą grupę w sondażu stanowią jednak niezdecydowani. 41,7 proc Polaków nie jest pewnych, co dalej wydarzy się z Polską 2050 po zmianach kadrowych. Może to sugerować, że dla sporej części wyborców przyszłość ugrupowania, mimo wewnętrznych przekształceń, pozostaje otwarta.

Badanie przeprowadzono w dniach 30 września — 1 października 2025 roku metodą wywiadów internetowych.

Hołownia odchodzi z Polski 2050. Kto przejmie partyjne stery?

W poniedziałek Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Jeśli jego nominacja zostanie zaakceptowana, pod koniec roku będzie musiał zrezygnować z mandatu poselskiego, by od nowego roku objąć funkcję w ONZ.

Niezależnie od decyzji ONZ, Szymon Hołownia zapowiedział, że na początku przyszłego roku przestanie kierować Polską 2050 - partią, którą założył w marcu 2021 roku.

Ugrupowanie niemal z każdym kolejnym sondażem zalicza coraz większe spadki poparcia - w najnowszym badaniu United Surveys z 2 października na partię Hołowni swój głos oddałoby zaledwie 2 proc. wyborców.

Na ten moment jedynym potwierdzonym kandydatem na stanowisko szefa Polski 2050 jest Ryszard Petru. Polityk zapowiedział swój start w wyborach podczas środowej konferencji prasowej.

O fotel prezesa Polski 2050 może ubiegać się również wiceprzewodnicząca partii Paulina Hennig-Kloska. Minister klimatu i środowiska poinformowała we wtorek, iż "nie podjęła jeszcze decyzji, natomiast nie wyklucza takiej ewentualności".

