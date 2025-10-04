CJSC "Capital Television" (STV) zakupiła prawa do emisji nowego programu karaoke - "Music Media Company", który produkuje synowa przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki. Jak donosi "Biuro", wartość transakcji wyniosła ponad milion euro.

W ramach przetargu, producent muzyczny Anny Łukaszenki sprzedał STV prawo do emisji 34 odcinków i zapowiedzi rozrywkowego programu telewizyjnego za 3,7 mln rubli białoruskich, czyli 1,07 mln euro. Koszt jednej emisji wynosi 108,8 tys. rubli, czyli 31,5 tys. euro.

Mowa o nowym programie karaoke "Friday Noise", którego premiera zaplanowana jest na 10 października na kanale telewizyjnym RTR-Białoruś.

Gospodarzem programu będzie Rodion Gazmanow, syn rosyjskiego piosenkarza Olega Gazmanowa, który otwarcie popiera wojnę przeciwko Ukrainie. Uczestnikami pokazu karaoke będą pracownicy białoruskich przedsiębiorstw państwowych, którzy będą rywalizować o nagrodę pieniężną.

Nowy program karaoke na Białorusi. "Nie chodzi o doskonały słuch"

Kanał telewizyjny STV przedstawia nowy program jako "świat, w którym nie chodzi przede wszystkim o doskonały słuch, ale o szczere emocje, gdzie to nie technologia, ale dusza wygrywa".

"Music Media Company" należy do Pałacu Republiki Łukaszenki (30 proc. udziałów) i prywatnej firmy ANSL Production (70 proc. udziałów). Ostatni z nich dotyczył Andrieja Wrublewskiego (95 proc.), jednego z podwładnych Dmitrija Łukaszenki.

Eksperci uważają, że może on być nominalnym właścicielem, ukrywającym udział w biznesie żony średniego syna Łukaszenki, Anny.

Wcześniej ustalono, że oprócz promowania prorządowych artystów i tworzenia programu telewizyjnego, Music Media Company kierowana przez Annę Łukaszenkę jest właścicielem całego imperium radiowego i produkcji wideo, organizuje miejskie wydarzenia oraz imprezy dla dzieci. Głównym projektem synowej Łukaszenki była nieoficjalna kampania na rzecz teścia - "Maraton Jedności".

