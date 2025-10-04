Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaapelował do Hamasu o szybsze podjęcie działań w kwestii planu pokojowego USA dotyczącego Strefy Gazy. "Musi działać szybko, w innym przypadku wszystkie ustalenia będą odwołane" - napisał w mediach społecznościowych.

"Doceniam, że Izrael tymczasowo zatrzymał bombardowanie, by dać szansę na dokończenie uwolnienia zakładników i planu pokojowego" - napisał Trump w mediach społecznościowych, w serwisie Truth Social.

Dodał też, że aby ustalenia pozostały ważne, Hamas "musi działać szybko".

Donald Trump pospiesza Hamas. "Nie będę tolerował opóźnienia"

"Nie będę tolerował opóźnienia, co według wielu może się wydarzyć, ani żadnego rozwiązania, w ramach którego Strefa Gazy znów będzie stanowić zagrożenie. Załatwmy to SZYBKO. Wszyscy będą traktowani sprawiedliwie!" - napisał prezydent USA.

Dziennikarz portalu Axios Barak Ravid napisał na platformie X, powołując się na źródło w Białym Domu, że w sobotę do Egiptu udają się specjalny wysłannik Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i były wysłannik ds. Bliskiego Wschodu, a prywatnie zięć Trumpa, Jared Kushner. Mają sfinalizować szczegóły dotyczące uwolnienia zakładników przez Hamas oraz rozmawiać o porozumieniu pokojowym.

ZOBACZ: Stanowcze słowa Trumpa o działaniach Izraela. "Musi natychmiast przestać"

Hamas odpowiedział na wezwanie Donalda Trumpa

Donald Trump w poniedziałek przedstawił swój plan dotyczący zakończenia walk w Strefie Gazy. Wśród nich było m.in. stworzenie Rady Pokoju, międzynarodowego ciała tymczasowo nadzorującego zarządzanie Strefą Gazy. W piątek dał Hamasowi ultimatum, żądając odpowiedzi do niedzieli i grożąc eskalacją działań zbrojnych w wypadku odmowy.

Jeszcze tego samego dnia Hamas poinformował, że zaakceptował niektóre punkty planu pokojowego prezydenta USA, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, ale inne wymagają dalszych ustaleń.

ZOBACZ: Izrael aresztował członków flotylli. Polka rozpoczęła strajk głodowy

Trump ocenił, że z oświadczenia Hamasu wynika, iż jest on gotowy na długotrwały pokój. Amerykański przywódca wezwał Izrael do natychmiastowego zaprzestania bombardowania Strefy Gazy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Kopenhaga w przededniu szczytu UE. Tematem przewodnim bezpieczeństwo nad Bałtykiem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp/ anw / polsatnews.pl / PAP