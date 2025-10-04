Izraelska ofensywa w Gazie. Media: Wojsko dostało rozkaz

aktualizacja: Świat
Izraelska ofensywa w Gazie. Media: Wojsko dostało rozkaz
PAP/EPA/MOHAMMED SABER
Izraelskie wojsko dostało rozkaz wstrzymania ofensywy w Gazie

Izraelskie wojsko dostało rozkaz wstrzymania działań ofensywnych w mieście Gaza - informuje portal Times of Israel. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że znajdujące się tam jednostki prowadzą obecnie wyłącznie "operacje obronne". Strona palestyństwa twierdzi, że w ciągu dnia doszło do kilkudziesięciu ataków na Strefę Gazy.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump przedstawił plan zakończenia wojny w Strefie Gazy. Propozycja amerykańskiego przywódcy została zaakceptowana przez premiera Izraela Binjamina Netanjahu, a niektóre punkty także przez Hamas. Organizacja potwierdziła m.in. że jest gotowa do uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników.

 

Plan Trumpa zakłada m.in. trwałe zakończenie walk, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, zwiększenie pomocy humanitarnej i odbudowę palestyńskiego terytorium.

 

Wśród drażliwych kwestii wymienia się brak harmonogramu i dokładnych warunków opuszczenia Strefy Gazy przez wojska izraelskie oraz mglistą obietnicę utworzenia państwa palestyńskiego.

 

Jak donosi Times of Israel armia izraelskia wstrzymała działania ofensywne w mieście Gaza, ale nadal prowadzi operacje obronne w Strefie Gazy, w tym "ataki powietrzne na źródła zagrożenia dla swoich sił".

 

Wojsko ostrzegło Palestyńczyków, by nie wracali jeszcze do miasta Gaza i nie zbliżali się do oddziałów izraelskich w Strefie Gazy. – Żołnierze izraelscy nadal otaczają miasto Gaza i powrót tam jest bardzo niebezpieczny - powiedział rzecznik Awiczaj Adrai. Dodał, że obszar na północ od potoku Wadi Gaza jest "niebezpieczną strefą walk".

 

Rzecznik obrony cywilnej Mahmud Basal powiedział agencji AFP, że "noc była pełna przemocy". - Armia izraelska przeprowadziła dziesiątki ataków na miasto Gaza i inne miejsca w Strefie Gazy - oznajmił. Zaznaczył, że ekipy ratunkowe nie są w stanie dotrzeć do wszystkich ofiar z powodu "czołgów i nieustannych bombardowań".

 

Szpital al-Maamadani w Gazie podał w sobotę rano, że przewieziono do niego ciała czterech osób oraz kilku rannych.

 

Artykuł aktualizowany.

 

Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl / PAP
IZRAELPALESTYNASIŁY OBRONNE IZRAELASTREFA GAZYŚWIAT

