- Nie była to rozmowę o pracę - tak swoje spotkanie z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem skomentował Szymon Hołownia, który ubiega się o funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. uchodźców. - Myślę, że on rzeczywiście, jeżeli mogę tak powiedzieć, bardzo poważnie traktuje tę kandydaturę - dodał marszałek Sejmu, który przekonywał, że jego starania o stanowisko w ONZ to "kandydatura Polski".

W piątek Szymon Hołownia spotkał się w Nowym Jorku z przewodniczącą 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Annaleną Baerbock. Jak przekazało Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu, następnie Hołownia miał się spotkać około 21.30 czasu polskiego z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

Po spotkaniu z Guterresem w rozmowie z TVP Info Hołownię zapytano m.in. o to, czy obejmie stanowisko Wysokiegi Komisarza ONZ ds. Uchodźców. - Żadne tego rodzaju zobowiązania nie padły - zaznaczył. Jak dodał, było to spotkanie "zapoznawcze". - Wymieniliśmy się uwagami na temat tego, co dzisiaj dzieje się na świecie - powiedział.

Na uwagę, że Hołownia przyjechał "w konkretnym celu", odparł, że przyjechał "przede wszystkim, żeby spotkać się z polonią". - Parada Pułaskiego, sześć spotkań z organizacjami polonijnymi po drodze. Bardzo obfity program, ale też spotkanie z Annaleną Baerbock i Antonio Guterresem - dodał.

ONZ. Hołownia spotkał się z Guterresem. "Nie była to rozmowa o pracę"

Hołownia przekazał, że był też pytany o "sytuację w Polsce z prezydentem Nawrockim i premierem Tuskiem" - A więc niestety muszę rozczarować. Nie była to rozmowa o pracę - powiedział.

Jak poinformował, spotkanie przebiegło "bardzo dobrze, bardzo spokojnie". - Sekretarz generalny był ze swoimi najbliższymi współpracownikami, z silną ekipą. Uważnie słuchali tego, co przywiozłem im jako polską perspektywę, jak wygląda dziś świat. Rozmawialiśmy o wojnie kognitywnej, która dzisiaj tyle umysłów (…) dotyka, o tym, jak efektywnie zarządzać kryzysami, które dzisiaj się pojawiają - poinformował.

Jak dodał, Guterres "mówił też o swoich doświadczeniach, kiedy był Wysokim Komisarzem (ONZ - red.) do spraw Uchodźców". - Ja powiedziałem o swoich doświadczeniach, o swojej pracy, takim fieldworkingu w fundacjach, które założyłem, które prowadziłem. Mam wrażenie, że my mamy - oczywiście, jest różnica wieku, doświadczenia - ale też podobny background pomocowy. Myśmy przez pomoc szli do polityki - dodał Hołownia.

Szymon Hołownia: Guterres bardzo poważnie traktuje tę kandydaturę

Zapytany, czy odniósł wrażenie, że Guterres traktuje jego kandydaturę bardzo poważnie, Hołownia powiedział: - Myślę, że on rzeczywiście, jeżeli mogę tak powiedzieć, bardzo poważnie traktuje tę kandydaturę. To jest kandydatura Polski. To nie jest mój tylko i wyłącznie jakiś wymysł, tylko za tą kandydaturą stoi Polska. Kraj, który jest dzisiaj też bardzo uważnie oglądany - dodał.

Hołownia zaznaczył, że mamy "nie tylko dobrą pozycję w Unii Europejskiej, ale też (…) dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi". - Wiemy, jaka dzisiaj jest relacja Stanów Zjednoczonych z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Jest trudna. Płatności nie idą tak, jak powinny. Jest wezwanie - bardzo silne - ze strony administracji Stanów Zjednoczonych do reformy ONZ-u, bardzo gruntownej - dodał.

Jednocześnie Hołownia zaznaczył, że "proces (…) wyznaczania kolejnego Komisarza potrwa jeszcze miesiąc, półtora". - To są jeszcze setki rozmów. To jest short lista, czyli krótka lista kandydatów, którzy zostaną zaproszeni. Dzisiaj trudno powiedzieć, kto jest faworytem, kto nim nie jest, bo dzisiaj "dogłosili" się nowi kandydaci, (...) więc zobaczymy - dodał.

Szymon Hołownia komisarzem ONZ? "Niewielkie szanse"

W sobotę marszałek Sejmu RP spotka się w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku z przedstawicielami organizacji polonijnych. W niedzielę Hołownia weźmie udział w Nowym Jorku w 88. Paradzie Pułaskiego, która przejdzie pod hasłem "1000. rocznica Królestwa Polskiego".

W poniedziałek Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Ocenił, że szanse na objęcie przez niego tego stanowiska nie są w tym momencie wielkie, jednak tydzień wcześniej – jak mówił - "nie było ich wcale".

Wybierany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pięcioletnią kadencję Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) odpowiada dziś za ochronę niemal 130 mln osób przymusowo przesiedlonych i bezpaństwowców na całym świecie. Kadencja obecnego komisarza Filippo Grandiego kończy się 31 grudnia 2025 r.

