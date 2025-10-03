Policjanci z Pisza odebrali niedawno szokujące zgłoszenie. Pewien mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, twierdząc, że na drodze znalazł ciało niemowlęcia i zabrał je do domu. Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji oraz karetkę. To, co funkcjonariusze zastali po dotarciu pod wskazany adres, wywołało u nich duże zaskoczenie.

Nietypowe zgłoszenie odebrał w poniedziałek rano oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że na drodze znalazł ciało chłopca w wieku około miesiąca.

Zgłaszający przekazał, że zabrał znalezisko do domu. Zgłoszenie było na tyle szokujące, że reakcja służb była natychmiastowa.

Nietypowa interwencja w Białej Piskiej. Wezwał policję z powodu maskotki

Pod wskazany adres skierowano policyjny patrol oraz karetkę pogotowia. Interwencja miała miejsce na terenie gminy Biała Piska.

Na miejscu mundurowi zastali 70-letniego mężczyznę w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, z którym ciężko było nawiązać logiczną rozmowę. Badanie alkomatem wykazało blisko dwa promile alkoholu w jego organizmie.

Jak się okazało, senior rzeczywiście znalazł coś na drodze... ale była to jedynie maskotka przedstawiająca postać Spider-Mana. Za bezpodstawne wezwanie służb mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Policja zapowiedziała skierowanie wniosku o jego ukaranie.

Policjanci podkreślają, że takich bezzasadnych jest interwencji, jest wiele. Jak przypominają, zgodnie z art. 66 Kodeksu Wykroczeń, bezprawne wywołanie alarmu lub blokowanie numerów alarmowych stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

"Może jednak zdarzyć się tak, że konsekwencją bezpodstawnego wezwania służb będzie ludzkie życie, bo pomoc nie nadejdzie w porę" - ostrzegają mundurowi.

