Zderzenie ciężarówki z pociągiem. Składem jechało blisko 200 osób

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątkowy poranek na przejeździe kolejowym w miejscowości Książki. Oślepiony przez słońce kierowca ciężarówki wjechał na czerwonym świetle na przejazd kolejowy i został uderzony przez lokomotywę. Pociągiem podróżowało 198 pasażerów, jednak żadnemu z nich nic się nie stało.

Do zderzenia samochodu ciężarowego z pociągiem Intercity "Niegocin" relacji Olsztyn-Wrocław doszło na przejeździe kolejowym w Książkach w powiecie wąbrzeskim w województwie kujawsko-pomorskim. Jak wskazał polsatnews.pl bryg. Piotr Rogowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie, przejazd, na którym doszło do wypadku, jest oznakowany i wyposażony w sygnalizację świetlną.

W chwili zdarzenia pociągiem podróżowało 198 pasażerów. - Nikt z nich nie uskarżał się na jakiekolwiek dolegliwości zdrowotne - przekazał Rogowski. Jak dodał, do szpitala trafił natomiast kierowca ciężarówki, który o własnych siłach zdołał wydostać się z pojazdu, a następnie został przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy.

Zderzenie ciężarówki z pociągiem w Książkach. Kierowca oślepiony przez słońce

Jak przekazał nam oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie asp. Mateusz Żurawski, wstępne ustalenia wskazują na to, że 54-latek został oślepiony przez słońce i nie zauważył czerwonego sygnału świetlnego, zakazującego wjazdu na przejazd kolejowy. Kiedy zjeżdżał z przejazdu, ciężarówka została uderzona przez lokomotywę pociągu. - Obaj kierujący byli trzeźwi - powiedział Żurawski.

Dzięki temu, że w chwili zderzenia kabina ciężarówki znajdowała się już poza torami, kierowca nie doznał poważnych obrażeń. Nic nie stało się również pasażerom pociągu. Lokomotywa nie mogła jednak kontynuować dalszej jazdy z uwagi na zbitą szybę. Trasa została zablokowana. - Pasażerowie po ponad godzinie od zdarzenia zaczęli przesiadać się do innego pociągu - wskazał Rogowski.

