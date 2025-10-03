Prezydent Karol Nawrocki odrzucił 14 wniosków o ułaskawienie, które zostały skierowane do jego kancelarii w okresie od 6 sierpnia do 30 września bieżącego roku. Dotyczyły one przede wszystkim przestępstw drogowych, narkotykowych oraz oszustw. Jedna ze spraw odnosiła się do Polki, która została skazana w Irlandii za zabójstwo.

Wszystkie wnioski o ułaskawienie, które zostały skierowane do Karola Nawrockiego w okresie od 6 sierpnia do 30 września bieżącego roku, zostały przez niego odrzucone - informuje "Rzeczpospolita". Było ich łącznie 14 i dotyczyły one przede wszystkim przestępstw drogowych i narkotykowych, a także oszustw.

Jeden z wniosków odrzuconych przez Nawrockiego odnosił się do sprawy Polki, która w 2016 roku została skazana przez irlandzki sąd na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Polce udowodniono, że z premedytacją zamordowała swojego kolegę. Miała ona celowo wjechać samochodem do zatoki, mimo że mężczyzna nie umiał pływać.

ZOBACZ: Ułaskawienie Roberta Bąkiewicza. Szefowa kancelarii prezydenta tłumaczy

- Wyrok ten w 2023 roku przejęto do wykonania w Polsce z zastrzeżeniem, że skazana może być zwolniona najwcześniej po odbyciu 20 lat kary. Sądy zaopiniowały pozytywnie darowanie skazanej już obecnie reszty kary, z której odbyła dopiero 10 lat - wyjaśniła prok. Anna Adamiak, cytowana przez dziennik.

Do Nawrockiego wpłynęły wnioski o ułaskawienie. Wszystkie zostały odrzucone

Kancelaria Nawrockiego zrezygnowała z dotychczasowej praktyki publikowania szczegółowych informacji o zastosowaniu lub odmowie prawa łaski. Informacje na temat rozpatrzonych wniosków są przekazywane wyłącznie w odpowiedzi na pytania mediów.

ZOBACZ: Ułaskawienie Grzegorza Brauna. Karol Nawrocki zaprzecza

Dziennikarze o ułaskawienia zapytali więc ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Jak przekazał, żaden z dokumentów nie dotyczył osoby publicznej.

Pozostałe wnioski skierowane do Nawrockiego dotyczyły głównie kierowców, którzy starali się o skrócenie dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów. Dwa wnioski o ułaskawienie dotyczyły z kolei przestępstw narkotykowych. Pozostałe odnosiły się do oszustw oraz gwałtów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni