Na czele Kościoła anglikańskiego, zrzeszającego 85 milionów wiernych na całym świecie, stanęła 63-letnia Sarah Mullally. To pierwszy taki przypadek w historii, kiedy arcybiskupem Canterbury została kobieta. Wcześniej Mullally była jedną z najbardziej wpływowych postaci w Kościele Anglii i pełniła funkcję biskupa Londynu.

63-letnia Sarah Mullally została powołana na stanowisko arcybiskupa Canterbury, stając się tym samym duchowym przywódcą 85 milionów anglikanów na całym świecie. Jest to taki przypadek w historii, kiedy tego typu funkcję może sprawować kobieta. Zdaniem wielu jest to symbol zerwania z tradycją oraz moment otwarcia nowego rozdziału dla wiernych.

Mullally od dawna była jedną z najbardziej wpływowych postaci w Kościele anglikańskim. W 2018 roku objęła ona urząd biskupa Londynu, stając się trzecią najważniejszą osobą w hierarchii całej wspólnoty, zaraz po arcybiskupach Canterbury i Yorku. Stanowiło to przełom na tyle, że na pełnienie funkcji biskupa zezwolono kobietom jedynie cztery lata wcześniej, w 2014 roku.

Sarah Mullally arcybiskupem Canterbury. Kiedyś była pielęgniarką

Zanim przyjęła święcenia, Mullally przez wiele lat pracowała jako pielęgniarka w londyńskich szpitalach. Z czasem objęła funkcję głównej pielęgniarki Anglii oraz dyrektorki ds. doświadczenia pacjentów w brytyjskiej służbie zdrowia. Znana była również z angażowania się w sprawy społeczne, a także otwartości na dialog.

W 1998 roku rozpoczęła naukę w Południowo-Wschodnim Instytucie Edukacji Teologicznej w Durham, w międzyczasie studiując teologię na Uniwersytecie w Kent. W 2001 roku zyskała dyplom, a następnie została wyświęcona na diakona w katedrze w Southwark.

Przełom w Kościele anglikańskim. Sarah Mullally arcybiskupem Canterbury

Przełom w jej karierze nastąpił dzięki reformom wprowadzonym przez poprzedniego arcybiskupa Canterbury, Justina Welby’ego, za którego kadencji otwarto drogę kobietom do święceń biskupich.

W listopadzie 2024 roku duchowny zrezygnował ze swojej funkcji po tym, kiedy ujawniono, że wiedział o wieloletnich nadużyciach seksualnych dokonywanych przez Johna Smytha. Był to znany działacz chrześcijański, który w latach 70. i 80. miał krzywdzić dziesiątki chłopców. Do tego typu nadużyć miało dochodzić również podczas obozów religijnych dla dzieci i młodzieży.

Niezależny raport wykazał, że Welby wiedział o tym procederze co najmniej od 2013 roku. W atmosferze skandalu postanowił on odejść ze stanowiska, co było pierwszym takim przypadkiem w historii Kościoła anglikańskiego, kiedy duchowny na tym stanowisku ustąpił w związku z zarzutami dotyczącymi zaniedbań wobec ofiar przemocy seksualnej.

Zmiany w Kościele anglikańskim. Sarah Mullally nowym arcybiskupem

Stanowisko Welby'ego pozostawało nieobsadzone przez ponad rok. Wyłonienie nowego arcybiskupa Canterbury to złożony proces, w którym uczestniczy wiele osób i instytucji. Aplikacje kandydatów rozpatrywane są przez Crown Nominations Commission. W komisji zasiada 17 członków, których celem jest wyłonienie odpowiedniej osoby na to stanowisko.

Następnie arcybiskup Canterbury mianowany jest przez monarchę brytyjskiego, który jest traktowany jako najwyższy zwierzchnik Kościoła Anglii. Po ceremonii duchowny staje się najwyższym autorytetem duchowym dla wszystkich wiernych, a także reprezentuje ich podczas najważniejszych wydarzeń państwowych. Przewodniczy także ceremoniom koronacyjnym, bierze udział w debatach publicznych i często zabiera głos w sprawach dotyczących moralności, etyki oraz problemów społecznych.

