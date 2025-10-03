Ambasador Ukrainy w Polsce zapowiedział wydanie Polsce nowych pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacje. - Strona ukraińska jest do tego gotowa - zapewnił Wasyl Bodnar w rozmowie z agencją Ukrinform. Od wtorku w Polsce trwają prace poszukiwawcze szczątków żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

- Ukraina w najbliższym czasie wyda Polsce nowe pozwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacje, w tym w Ugłach na Wołyniu i w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim – zapowiedział Bodnar.

Deklaracja ukraińskiego ambasadora. "Strona ukraińska wyda pozwolenia"

Zapewnił, że ustalenia w tej sprawie są realizowane.

- Oczekujemy, że prace będą trwały także w innych miejscach, w sprawie których zwracały się strona ukraińska i polska. Strona ukraińska jest do tego gotowa i wyda pozwolenia w najbliższym czasie – powiedział ambasador w wywiadzie dla agencji Ukrinform.

Agencja poinformowała w piątek, że ambasador wymienił Hutę Pieniacką oraz Ugły w dzisiejszym obwodzie rówieńskim. Pogrzebane są tam polskie ofiary ukraińskich nacjonalistów. Przedstawiciel Ukrainy oświadczył, że wydanie pozwoleń może nastąpić w najbliższych tygodniach.

Jureczkowa. Trwają poszukiwania szczątków żołnierzy UPA

We wtorek rano rozpoczęły się prace poszukiwawcze szczątków żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) we wsi Jureczkowa na Podkarpaciu. W leśnej mogile mogą się znajdować szczątki dwudziestu osób. Na miejscu było kilkoro przedstawicieli ukraińskiego IPN oraz pracownicy polskiego IPN.

Polska strona w czerwcu tego roku wydała wstępną zgodę na przeprowadzenie przez stronę ukraińską prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych w Jureczkowej. Prace są finansowane przez Ukrainę i dotyczą poszukiwań grobów członków UPA.

- Stworzono wszelkie niezbędne warunki do pracy. Działania poszukiwawcze potrwają do trzech tygodni - mówił w rozmowie z Ukrinform Bodnar.

Zgoda na prace w tej miejscowości jest jednym z trzech wniosków Ukrainy – pozostałe dotyczą Łaskowa koło Hrubieszowa i cmentarza w Przemyślu.

Wcześniej w tym roku strona polska przeprowadziła ekshumacje w dawnej wsi Puźniki w obecnym obwodzie tarnopolskim. W nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali tam - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków. W wyniku prac odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób. Zostały one pochowane w Puźnikach 6 września.

Ukraińcy wydali też pozwolenie na prace ekshumacyjne szczątków żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 r. w obronie Lwowa i pochowanych we Lwowie-Zboiskach. W ich wyniku odnaleziono szczątki co najmniej 31 osób.

jp / polsatnews.pl / PAP