Polska zyska nowe ziemie? Upomina się o "dług terytorialny"

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje wznowić rozmowy z Czechami dotyczące "długu terytorialnego". Chodzi o zwrot 368 hektarów ziemi, które zostały przyznane naszym sąsiadom w latach 50. ubiegłego wieku.

O planowanych działaniach resortu spraw zagranicznych informują dziennikarze "Faktu". Jak wyjaśniono, w ostatnich miesiącach zdecydowano nie podejmować tego tematu m.in. ze względu na wybory parlamentarne w Czechach, które odbywają się w dniach 3-4 października.

ZOBACZ: Polska otrzyma wsparcie wojskowe od Czech. "Jesteśmy zjednoczeni"

Polscy dyplomaci zakładali, że sprawa może być wykorzystywana w ramach kampanii wyborczej, co mogłoby znacząco utrudnić porozumienie.

"Planowane jest wznowienie polsko-czeskich konsultacji na szczeblu eksperckim. Ich celem będzie przedstawienie stanowiska stron w odniesieniu do sposobu uregulowania czeskiego długu terytorialnego, a przede wszystkim uzyskanie od strony czeskiej szczegółowych informacji na temat przyczyn wycofania się z ustaleń z 2015 r." - poinformowano.

Spór z Czechami o terytorium. Media: MSZ podejmie działania

Historia "długu terytorialnego" sięga 1958 roku, kiedy to Polska Rzeczpospolita Ludowa i Czechosłowacja podpisały porozumienie dotyczące granic państwowych. Warszawa przekazała wówczas Pradze 1205,9 ha terytorium, w zamian otrzymując 837,46 ha.

Różnica, czyli 368,44 ha to przedmiot sporu, który trwa od ponad 65 lat.

Pierwsze doniesienia o możliwych działaniach polskiego resortu spraw zagranicznych w tej sprawie pojawiły się w maju. Wówczas informowano, że przedstawiciele MSZ wraz z premierem Donaldem Tuskiem przygotowali plan działań, który obejmuje m.in. propozycję rozpoczęcia formalnych rozmów z Czechami.

Projekt został zaakceptowany przez szefa rządu i przyjęty do realizacji przez resort spraw zagranicznych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni