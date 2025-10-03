Znana aktorka Patricia Routledge zmarła 3 października 2025 roku - informują brytyjskie media. Najlepiej znana z serialu "Co ludzie powiedzą" aktorka miała 96 lat. "Odeszła we śnie, otoczona bliskimi" - poinformował jej menadżer.

"Jesteśmy pogrążeni w żałobie z powodu śmierci Patricii Routledge. Aktorka zmarła we śnie, otoczona przez bliskich" - poinformował menadżer aktorki cytowany przez BBC. "Wszyscy będziemy za tobą bardzo tęsknić" - dodał.

Patricia Routledge nie żyje. Aktorka miała 96 lat

Patricia Routledge znana jest najbardziej z serialu "Co ludzie powiedzą", w którym grała Hiacyntę Bukiet. Program produkowano w latach 1990-1995 i był jednym z ulubionych seriali królowej Elżbiety II. Routledge została wybrana na najpopularniejszą aktorkę Wielkiej Brytanii podczas ceremonii 60-lecia BBC.

Aktorka urodziła się w lutym 1929 roku. Jej debiutem aktorskim był udział w sztuce "Sen dobrej nocy" na deskach teatru Liverpool Playhouse w 1952 roku. W telewizji zadebiutowała w latach 60. XX. W 2017 roku została odznaczona tytułem honorowym Dame, który jest odpowiednikiem męskiego tytułu Sir.

ZOBACZ: Nie żyje Jane Goodall. Świat żegna jedną z najsłynniejszych badaczek

Mimo że karierę aktorską zakończyła w 2001 roku, to przy teatrze pozostała do 2014 roku. W 2009 roku ruszyła także w trasę ze spektaklem "Facing the Music", na którym występowała do 2023 roku.

Routledge poświęciła karierze całe życie - nigdy nie wyszła za mąż ani nie miała dzieci. W wywiadzie dla "The Telegraph" powiedziała, że "nie podjęła tej decyzji sama, a po prostu tak potoczyło się życie". - Wszystko ma swoją cenę - podkreśliła.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

bp / polsatnews.pl