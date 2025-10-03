Pięciu norweskich żołnierzy, którzy zaginęli po ćwiczeniach prowadzonych w pobliżu granicy z Rosją zostało odnalezionych - poinformowała telewizja NRK. Jak przekazano, wojskowi skontaktowali się z przełożonymi przez radio. Są cali i zdrowi.

Żołnierze poszukiwani byli od czwartkowego poranku. Wojskowi brali udział w ćwiczeniach ze sztuki przetrwania, które organizowane były na jednym z poligonów w północnej Norwegii.

Pomimo zakończenia działań mundurowi nie wrócili na umówione wcześniej miejsce. Nie było z nami także kontaktu radiowego. W związku z tym uruchomiona została akcja poszukiwawcza, która skupiała się na terenie gminy Uuniemi, położonej nieopodal granicy z Rosją.

Norwegia. Poszukiwani żołnierze odnalezieni

Pierwszy kontakt z zaginionymi udało się uzyskać w godzinach wieczornych. Grupa pięciu mundurowych zbliżała się do punktu kontrolnego wzdłuż drogi E6.

Kilka godzin później norweska telewizja NRK przekazała, że o godzinie 5:45 czasu lokalnego policja otrzymała od przedstawicieli Sił Zbrojnych informację, że zlokalizowaniu pozostałych pięciu wojskowych.

- Żołnierze znajdują się w pewnej odległości od granicy fińskiej, skontaktowali się za pomocą środków łączności. Na podstawie informacji, którymi dysponujemy obecnie, nie ma powodu sądzić, że potrzebują pomocy - mówił przedstawiciel policji Øyvind Holstbrekken.

Jednocześnie funkcjonariusz przekazał, że na miejsce wysłane zostały jednostki ratunkowe, których zadaniem jest bezpieczne sprowadzenie mundurowych do bazy.

