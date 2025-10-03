Kilkadziesiąt lotów zostało odwołanych w czwartkowy wieczór po doniesieniach o pojawieniu się niezidentyfikowanych dronów w pobliżu lotniska w Monachium. O obecności bezzałogowców, jak informują lokalne media, poinformowali mieszkańcy pobliskich osiedli. Przez kilka godzin ruch w porcie lotniczym był częściowo zawieszony.

Jak poinformowały władze lotniska w Monachium, w czwartek w późnym wieczorem, w strefie lotniska wykryto ruch niezidentyfikowanych dronów. Natychmiast zdecydowano o zamknięciu ruchu lotniczego. Odwołanych zostało 20 planowanych lotów. Kilka tysięcy pasażerów zostało zmuszonych do czasowego przerwania podróży i spędzenia nocy na lotnisku.

15 samolotów, które miały lądować w stolicy Bawarii zostało przekierowanych do Frankfurtu, Norymbergi, Stuttgartu i Wiednia.

Według informacji uzyskanych przez agencję DPA, policja otrzymała sygnały o obecności bezzałogowców od mieszkańców pobliskich osiedli. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania. Port lotniczy zdecydował o czasowym wstrzymaniu lotów, do godziny 5 rano.

Niemcy. Władze o wykryciu "rojów dronów"

To nie pierwszy przypadek w ostatnim czasie, gdy służby informują o wykryciu niezidentyfikowanych bezzałogowców. W ubiegłym tygodniu szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt przekazał mediom, że "roje dronów" wykryte zostały nad obiektami fabrycznymi firmy ThyssenKrupp oraz Szpitalem Uniwersyteckim i elektrownią w Kilonii.

Podobne zdarzenie miało również miejsce w okolicach rafinerii w Heide, która zaopatruje w paliwo lotnisko w Hamburgu.

We wszystkich przypadkach służby prowadzą śledztwo w sprawie podejrzenia szpiegowania obiektów infrastruktury krytycznej.

